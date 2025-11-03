VDU rengiasi parduoti dalį savo nekilnojamojo turto

Kaip pažymi aukštoji mokykla, už parduotą turtą gautos lėšos bus investuojamos į universiteto infrastruktūros gerinimą, sudarant sąlygas mokslininkams vykdyti aktualius tyrimus, o studentams suteikti modernias, šiuolaikinius poreikius atitinkančias studijas.
Rengiamasi parduoti NT objektus Kaune ir Šilutės bei Kauno rajonuose.
„Kaune parduodamas administracinis pastatas Gedimino g. 44. Kauno rajone – Akademijoje – pirtis su grožio salono patalpomis (Universiteto g. 3), butai ir gyvenamosios patalpos (Jaunimo g. 4, Jaunimo g. 4A ir Pilėnų g.). Šilutės rajone, Gedeikių ir Daubos kaimuose siūlomi pastatai – vandens matavimo postai“, – rašoma VDU pranešime.
Universiteto teigimu, aukcionas vykdomas gavus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos leidimą, įvertinus parduodamų pastatų būklę ir būtinybę modernizuoti infrastruktūrą pagal naujausius standartus. Taip, anot VDU, tiesiogiai skatinamas naujų mokslo žinių ir inovacijų kūrimas bei gerinama studentų gyvenimo aplinka.
Skelbiama, jog aukcionų metu iš viso bus parduodami 24 objektai. Šiuo metu vyksta pirmasis nekilnojamojo turto pardavimo etapas, kitais metais numatomi tolesni objektų pardavimai.
