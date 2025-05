Valstybės advokatai: „Veolia“ sukūrė korupcijos finansavimo schemą

Pasak Energetikos ministerijai atstovaujančio teisinių paslaugų įmonės „TGS Baltic“ advokato Viliaus Bernatonio, „Veolia“ Lietuvoje pasitelkė vietos partnerius, kurių ofšorinėms įmonėms užsienyje už neatliktus darbus ir paslaugas pervedė apie 16 mln. eurų.

„Jie („Veolia“ – BNS) sukūrė tiems partneriams korupcinių veiksmų finansavimo schemą, į ją įskaitant pervedimus už neegzistuojančius darbus ir paslaugas lietuviškoms „Icor“ – tuo metu „Rubicon“ grupės įmonėms, ir užsienio ofšorinių įmonių schemoms pervedė 16 mln. eurų“, – Vilniaus apygardos teisme antradienį sakė V. Bernatonis.

Anot advokato, „Veolia“ atstovai darė poveikį savivaldybių darbuotojams, atsakingiems už sprendimų priėmimą, dėl ko Prancūzijos bendrovė tapo dešimties šalies savivaldybių centralizuotos šilumos tiekimo ir elektros gamybos įmonių valdytoja.

„Vilniaus mieste to valdymo rezultatas buvo, kad Vilniaus savivaldybė neteko pagrindinių šilumos ir elektros gamybos šaltinių. Garsioji trečioji termofikacinė elektrinė tapo techniškai nebenaudojama ir buvo išjungta. Tačiau „Icor“ grupės įmonės tapo svarbiausiais šilumos gamintojais Vilniaus mieste. Tam buvo panaudoti Vilniaus šilumos tinklų resursai, kuriuos bent iš dalies apmokėjo miesto gyventojai, šilumos vartotojai“, – aiškino V. Bernatonis.

Jo teigimu, analogiška schema taikyta ne tik Vilniaus, bet ir kitose Lietuvos savivaldybėse.

„Veolia“ ir „Rubicon“ veikdamos tiesiogiai ir per susijusius asmenis – poną Janukonį („Rubicon“ akcininką Andrių Janukonį – BNS), poną Samuolį (akcininką Liną Samuolį – BNS), poną Zuoką (tuometinį Vilniaus merą Artūrą Zuoką – BNS) – pirmiausia korupcinio pobūdžio veiksmais užsitikrinto, kad šilumos ūkiai būtų išnuomoti „Veolia“ grupės įmonėms, eliminavo (...) sutarčių kontrolę ir nepagrįstai pelnėsi per šilumos ūkių nuomos sutartis, tokiu būdu didindami šilumos kainos kontrolę“, – teisme kalbėjo ministerijos advokatas.

Advokatė: kai kurias sutartis „Veolia“ užsitikrino dar iki konkursų

Kita valstybei atstovaujanti advokatė, „TGS Baltic“ partnerė Gailė Juozapaitytė teigė, kad kai kurias miestų šilumos ūkio nuomos sutartis „Veoliai“ užsitikrino dar prieš įvykstant konkursams.

Anot jos, tuo metu padaryti tiesioginiai pavedimai „Rubicon“ ofšorinėms įmonėms nukeliavo tuomečiam sostinės merui Artūrui Zuokui.

Advokatės teigimu, yra „išskirtinai daug“ įrodymų, kaip atsakovai veikė šilumos konkursų eigą.

„Yra mokėjimai atsakingiems asmenims. Mes turime telefoninių pokalbių išklotines su akivaizdžiais pinigų mokėjimų aptarimais. Pono Janukonio klausimai apie fanierinius reikalus, (...) „ar jūs supratote, kad mes pinigus mokėsime“ ir panašiai“, – teismui aiškino G. Juozapaitytė.

Anot jos, šie pokalbiai su specifinėmis sumomis, aptarinėjamais ne tik Vilniaus, bet ir kitų miestų šilumos ūkio reikalais, sudarytomis sutartimis, susitikimais su miestų merais atsispindi ir juodosios buhalterijos įrašuose,

„Ir tokių įrašų yra daug“, – sakė G. Juozapaitytė.

Jos teigimu, atsakovai – „Veolia Environnement“, „Veolia Energie International“, „Vilniaus energija“, „Litesko“, „Icor“, A. Janukonis, L. Samuolis ir A. Zuokas – užsitikrinto, kad priežiūros institucijos netrukdytų jiems vykdyti savo sukurtos pasipelnymo schemos, o nepagrįstos įmonių sąnaudos bei kaštai buvo įtraukti į tarifus vartotojams.

Prekės ir paslaugos iš „Rubicon“ – brangiau nei rinkoje

Valstybės advokatas Ramūnas Kontrauskas iš „TGS Baltic“ teigė, kad „Veolia“ ir „Rubicon“, veikdamos tiesiogiai ir per susijusius asmenis – A. Janukonį, L. Samuolį ir A. Zuoką – korupciniais veiksmais užtikrino, kad Vilniaus šilumos tinklai būtų išnuomoti Prancūzijos energetikos grupės įmonėms.

„Kitaip tariant, atsakovai įgijo galimybę manipuliuoti tiek per Vilniaus miesto savivaldybę, tiek per A. Zuoką ir kitus politikus, tiek per „Litesko“ ir „Vilniaus energiją“, – teismo posėdyje sakė R. Kontrauskas.

Jo teigimu, atsakovai įgyvendino įvairias pelnymosi schemas, pavyzdžiui, „Veolia“ išsimokėjo valdymo mokesčius už fiktyvias „Litesko“ ir „Vilniaus energijos“ paslaugas, kurios net nebuvo suteiktos, bet šie mokesčiai buvo įtraukti į šilumos kainą.

„Įgiję „Vilniaus energijos“ ir „Litesko“ kontrolę, atsakovai pirmiausia tiesioginių sutarčių pagrindu, pagaliau neskelbiamų viešųjų pirkimų būdu užtikrino, kad pagrindiniais „Vilniaus energijos“ ir „Litesko“ tiekėjais taptų būtent „Rubicon“ grupės įmonės, kurios savo prekes ir paslaugas „Vilniaus energijai“ ir „Litesko“ pardavinėjo ženkliai didesnėmis nei rinkos kainomis“, – aiškino advokatas R. Kontrauskas.

Bylą iš esmės pradėjusiame nagrinėti Vilniaus apygardos teisme antradienį vyksta antrasis iš keturių gegužę numatytų teismo posėdžių.

Lietuva siekia įrodyti, kad „Veolia“ ir „Icor“ 1999–2003 metais neteisėtai gavo šilumos ūkio nuomos sutartis dešimtyje šalies savivaldybių ir neteisėtai pelnėsi iš šilumos vartotojų.

Tuo metu „Veolia“ teigia, kad Lietuvos institucijų veiksmai pažeidė Prancūzijos ir Lietuvos dvišalės investicijų apsaugos sutartį, o jos investicijos nukentėjo dėl nesąžiningo Lietuvos politikų ir reguliavimo institucijų elgesio, ir Vašingtono arbitraže reikalauja 79 mln. eurų žalos atlyginimo.