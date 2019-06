„Vakarų Baltijos laivų statykla“ stiprina pozicijas rinkoje

Pagerino sąlygas darbuotojams

Pastaraisiais metais VBLS ypač didelį dėmesį skyrė savo veiklos tobulinimui, investicijoms. Nuolat atnaujinama darbui reikalinga įranga, mažieji mechanizmai. Vien praėjusiais metais įmonė įsigijo apie 40 naujų suvirinimo aparatų, kitų darbą palengvinančių įrankių.

Investuota į darbo sąlygų darbuotojams pagerinimą. Įmonės cecho dalyje įrengtas naujas apšvietimas, išlietos grindys, pašalintos nereikalingos konstrukcijos. Nepamirštos ir darbuotojų poilsio zonos. Atliktas jų kapitalinis remontas, pastatyti nauji baldai, buitinė technika.

„Tiek darbo, tiek poilsio sąlygos darbuotojams tapo kur kas komfortiškesnės. Toliau tęsime cecho remontą. Norime, kad visi darbuotojai dirbtų atnaujintose patalpose“, – pabrėžė VBLS Marketingo ir pardavimų departamento direktorius Ilja Andrusenko.

Įsigijo naują robotą

Balandį VBLS pradėjo veikti naujos kartos mikropanelių suvirinimo įranga. Vadinamasis robotas buvo didžiausia praėjusių metų įmonės investicija. Moderni suvirinimo įranga į Klaipėdą atkeliavo iš Suomijos, kur įsikūrusi ją pagaminusi kompanija „Pemamek Oy Ltd“ (РЕМА).

VBLS Technikos departamento direktorius Vladislavas Šachmanovas pažymėjo, kad tai antra naujos kartos automatinio suvirinimo įranga, kurią įsigijo įmonė. Pirmoji pradėjo veikti prieš dvejus metus.

„Naujasis mūsų robotas išsiskiria savo kompaktiškumu. Tai yra pirma tokia mikropanelių suvirinimo įranga Europoje. Apskritai Europoje yra vos penkios gamyklos, kurios naudoja mikropanelių suvirinimo robotus“, – pasakojo departamento direktorius.

Pasak V.Šachmanovo, nors naujoji automatinio suvirinimo įranga užima nedaug vietos, ji aptarnauja pakankamai didelį plotą. Kitas privalumas tas, kad įrangą veikia be žmogaus įsikišimo – užprogramavai, palikai ir mikropanelės bus pagamintos. Anksčiau įsigytai įrangai operatorius yra reikalingas, nuolat turi koordinuoti darbą.

„Automatinio suvirinimo įranga padeda išspręsti darbuotojų trūkumo problemą. Vis mažiau žmonių nori virinti rankomis. Naująją kartą kaip tik labiau domina darbas su technologijomis. Rasti specialistų, kurie norėtų ir galėtų dirbti su šia technika, problemų nekilo“, – tvirtino departamento direktorius.

Technika žmonių nepakeis

Pasak V.Šachmanovo, iki naujosios automatinio suvirinimo įrangos įsigijimo 40–50 proc. mikropanelių buvo pagaminama rankiniu būdu. Tai reikalaudavo daugiau laiko ir medžiagų sąnaudų, investicijų.

„Įsigiję robotą laimime ir dėl kokybės. Automatinis ar robotinis suvirinimas nesulyginamas su rankiniu. Technika padaro tokias siūles, kokių reikia. Žmogui rankiniu būdu nepavyks padaryti to taip tiksliai, kad ir kaip preciziškai dirbtų. Be to, dirbant robotui, sunaudojama ir mažiau medžiagų“, – lygino V.Šachmanovas.

VBLS ir ateityje laikysis Pramonės 4.0 krypties. VBLS Marketingo ir pardavimų departamento direktorius I.Andrusenko pabrėžė, kad automatizuoti gamybos procesus verčia rinka, o ypač darbuotojų trūkumas.

„Darbų apimtys auga, o rasti kvalifikuotų specialistų, kurie galėtų dirbti, sunku. Tai viena pagrindinių priežasčių, kodėl į pagalbą pasitelkiame robotus. Žinoma, įvertiname ir tai, kad technika gali dirbti visą parą be sustojimo, o detalės pagaminamos tiksliau ir greičiau, tačiau technika žmonių tikrai nepakeis. Be specialisto nebus pastatytas nė vienas laivas“, – pabrėžė I.Andrusenko.

Vieni sėkmingiausių metų

Praėjusiais metais VBLS, kuri priklauso „Vakarų laivų gamyklos“ (VLG) įmonių grupei, paminėjo 15 metų veiklos jubiliejų: „Per šį laiką įsitvirtinome rinkoje, dirbame su visame pasaulyje žinomais užsakovais, geriname sąlygas darbuotojams, vystome gamybą, investuojame į naujausias technologijas, kitą įrangą“, – vardijo I.Andrusenko.

VBLS praėjusieji metai buvo vieni sėkmingiausių savo veiklos istorijoje. 100 proc. apkrovimas statykloje buvo ir pastaruosius mėnesius. Pagrindiniai VBLS projektai – kruizinių laivų blokų, grandblokų statyba. Tęsiama ir praėjusiais metais pradėto naujo mokslinių tyrimų laivo korpuso statyba, įgyvendinami smulkesni projektai.

Pastaraisiais metais VBLS įgavo daug patirties ir tapo žinoma ne tik Europoje, bet ir už jos ribų. Įvertinę bendrovės statomų laivų blokų, korpusų kokybę, užsakovai ir patys kreipiasi dėl naujų projektų įgyvendinimo, o, pasibaigus vienam projektui, tariamasi dėl tolimesnio bendradarbiavimo.

I.Andrusenko pasakojo, kad kasmet VBLS stengiasi rasti vieną ar du naujus užsakovus. Praėjusiais metais pradėta bendradarbiauti su dviem. Tikimasi, kad iki metų pabaigos bus sutarta su dar vienu.

Ruošiasi ateities iššūkiams

VBLS džiaugiasi pastarųjų metų veiklos rezultatais, tačiau nesėdi sudėję rankų, ir ne tik investuodami, savo darbo kokybe stengiasi išlaikyti pozicijas rinkoje, bet ir ieško naujų sričių, kur galėtų teikti paslaugas. Anot I.Andrusenko, dabar kruizinių laivų statybos rinka yra sukoncentruota Europoje, o bandymai imtis šios veiklos už senojo žemyno ribos buvo nesėkmingi, tačiau per artimiausią dešimtmetį situacija gali pasikeisti.

„Ateityje pagrindinis mūsų konkurentas bus Kinija. Jau dabar turime žinių, kad yra atnaujinamos kelios šios šalies didelės laivų statyklos, montuojama naujausia įranga, kuri leis statyti kruizinius laivus. Visos statyklos jaučia riziką, kad už 5–7 metų kruiziniai laivai gali dingti iš Europos. Tad reikia būti pranašesniems. Jau dabar stebime rinkos naujoves, investuojame į savo veiklą – įsigijome robotą, atnaujinome įrangą, pagerinome darbo sąlygas darbuotojams – stengiamės operatyviai reaguoti į situaciją ir būti vienu ar dviem žingsniais priekyje. Įsigyjame tai, kas universalu ir galima panaudoti įvairių tipų laivų statybai. Taip pat ieškome ir naujų rinkų, stebime, ar neatsigavo ofšorinė“, – tvirtino vadovas.

VLG įmonių grupės generalinis direktorius Arnoldas Šileika pabrėžė, kad jau dabar būtina ruoštis ateities iššūkiams laivų statybos srityje – gilinti žinias, stiprinti kompetencijas ir gebėjimus, didinti profesionalumą. Tik taip įmonei pavyks išlikti konkurencingai.

„Laivai buvo, yra ir išliks reikalingi, jais pervežama apie 20 proc. visų pasaulio krovinių. Mūsų tikslas – būti ateities laivų statytojais. Norėdami išlikti konkurencingiems, privalome nuolat didinti profesionalumą ir meistriškumą. Turime išnaudoti mūsų projektuotojų „Western Baltic Engineering“ (WBE) potencialą, kartu su jais žiūrėti, kur eina pasaulis. Kryptis yra aiški – autonominiai, aplinkai draugiški, mažai energijos naudojantys laivai. Kuriamos ir naujos medžiagos, kurios gali pakeisti metalą laivų statyboje. Turime ne tik išlaikyti palikimą, bet ir jau dabar įvertinti globalios ekonomikos pokyčius, inovacijas, gyventojų skaičiaus augimą ir pasaulinės prekybos apimčių didėjimą“, – akcentavo A.Šileika.