Turistavimo sezonas prasideda: kaip pasiruošti patogiam ir sklandžiam poilsiui gamtoje

„Vos pasirodžius pirmajai pavasario saulei, jau kovo–balandžio mėnesiais, matome išaugusį susidomėjimą turistinėmis prekėmis. Tačiau tikrasis sezono įkarštis prasideda gegužę, kai planuojamos pirmosios išvykos, o didžiausios pirkimų bangos fiksuojamos prieš Jonines ir liepą, įsibėgėjus atostogoms“, – teigė Jovita Daškevičienė, „Senukų“ grupės vykdomoji komercijos direktorė Baltijos šalims.
Norint, kad išvykos gamtoje būtų smagios ir patogios, prekybos tinklo „Senukai“ specialistai siūlo iš anksto apgalvoti svarbiausius sprendimus.
Poilsis gamtoje vis dažniau primena namų komfortą
Pastaraisiais metais aiškiai matyti viena tendencija – žmonės nebenori atsisakyti patogumo net ir poilsiaudami gamtoje. Vis dažniau pasirenkamos prekės, leidžiančios suderinti aktyvų laisvalaikį su komfortu.
Pirkėjų krepšeliuose dominuoja greitai surenkami turistiniai baldai, ypač sulankstomos kėdės su papildomais patogumais, tokiais kaip puodelių laikikliai. Taip pat itin populiarėja lengvos, greitai pastatomos palapinės, kompaktiški miegmaišiai, turistinės viryklės ir pažangesni sprendimai, pavyzdžiui, elektriniai šaltkrepšiai ar nešiojami biotualetai.
Ekspertai pastebi, kad tradicinį „asketiško turisto“ įvaizdį keičia naujas požiūris: šiandien pirkėjai ieško patogumo ir paprastumo: vietoje plonų kilimėlių dažniau pasirenkami savaime prisipučiantys čiužiniai, o klasikinius žibintuvėlius keičia modernesni, efektyvesni apšvietimo variantai.
Laiką taupantys sprendimai
Dar viena ryški tendencija – siekis sutaupyti laiko ir pasiruošti kiek įmanoma paprasčiau. Todėl vis labiau vertinami integruoti, „viskas viename“ sprendimai, pavyzdžiui, kompaktiškos dujinės viryklės, indų rinkiniai, kurių dalys telpa viena į kitą, daugiafunkciai įrankiai ar lengvai transportuojami šaltkrepšiai leidžia greitai susikrauti būtiniausius daiktus ir išvykti be didelio planavimo.
Tai ypač patogu spontaniškoms išvykoms ar trumpiems savaitgalio pabėgimams, pataria „Senukų“ atstovai. Populiarėja ir vadinamieji „greito pabėgimo“ rinkiniai: palapinė, savaime prisipučiantis čiužinys ir sulankstomos kėdės – tai bazė, leidžianti be didelio vargo pasiruošti poilsiui gamtoje.
Nuo ko pradėti?
Planuojantiems pirmąsias išvykas, dažnai kyla klausimas: ko iš tiesų reikia, kad poilsis būtų sklandus. Specialistai rekomenduoja pradėti nuo vadinamojo „bazinės trijulės“ principo.
Pirmiausia reikėtų pasirūpinti kokybišku miegu. Tam svarbi patikima, atspari lietui palapinė, patogus čiužinys ir lengvas miegmaišis. Ne mažiau svarbus ir komfortas dienos metu – patogūs, lengvai surenkami lauko baldai leidžia atsipalaiduoti ir mėgautis aplinka. Trečiasis elementas – maisto gaminimas. Kompaktiška turistinė viryklė ir vietą taupantys indai užtikrins, kad net ir gamtoje galėsite pasiruošti šiltą, kokybišką maistą.
Svarbios ir mažos detalės
Planuojant išvyką, verta nepamiršti ir smulkmenų, kurios dažnai nulemia bendrą komforto jausmą. Patogūs krepšiai, apsauga nuo vabzdžių, lauko žaidimai leidžia sukurti jaukesnę poilsio gamtoje patirtį.
Taip pat svarbu įvertinti oro sąlygas – pasirūpinti apsauga nuo lietaus, papildomu apšvietimu ar šiltesne apranga vakarui. Tokios detalės leidžia išvengti nepatogumų nenumatytų situacijų metu ir užtikrina malonų poilsį.
Pabrėžiama, kad ruošiantis turizmo sezonui, svarbiausia rinktis praktiškus, lengvai transportuojamus ir universalius daiktus – tokius, kurie tarnaus ne vieną sezoną. Tuomet liks tik vienas rūpestis: mėgautis gamta, atsipalaiduoti ir skirti laiko artimiesiems, atkreipia dėmesį „Senukų“ specialistai.
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