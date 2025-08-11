 „Tele2“ kreipėsi į klientus: praneša svarbią informaciją

Pirmadienio rytą sutriko telekomunikacijų operatorės „Tele2“ ryšys visoje Lietuvoje. Apie tai savo feisbuko paskyroje paskelbė ir pati operatorė.

„Atsiprašome klientų dėl laikinų sutrikimų. Priežastis kol kas aiškinamės. Rekomenduojame perkrauti įrenginius“, – rašoma „Tele2“ feisbuko paskyroje išplatintoje žinutėje.  

Į redakciją skambinę šios operatorės klientai pastebėjo, kad pastaruoju metu dažnėja ryšio sutrikimai. Į „Kauno dienos“ redakciją  kreipėsi nemažai skaitytojų ir liepos 10 dieną, ketvirtadienį, kai sutriko „Tele2“ ryšys ne tik visoje Lietuvoje, bet ir Latvijoje. 

„Tele2“ klientė Rasa prisiminė, kad neseniai irigi buvo sutrikęs ryšys, ji negalėjo pasinaudoti nei mobiliąja programėle telefone, neveikė internetas. 

„Kadangi dirbu iš namų, nuotoliniu būdu, patyriau nuostolių, nes dėl interneto trikdžių teko atidėti nuotolinį skambutį su verslo partneriu“, – teigė verslininkė Rasa. 

