Teismas uždegė žalią šviesą „Auga Group“

Planą teismui įmonė turėjo pateikti iki rugpjūčio 19 dienos.
Grupės kreditoriai pakartotiniame susirinkime jį patvirtino praėjusį pirmadienį (5 proc. dalyvavusiųjų balsavo prieš), o akcininkai – rugpjūčio 12 dieną.
Grupės valdybos pirmininkas Kęstutis Juščius šią savaitę teigė, jog restruktūrizavimo planas įtikino didžiąją daugumą kreditorių, o jų palaikymas yra tik pradžia – jame numatytas ketverių metų veiksmų planas leis iki 2029 metų visiškai atsiskaityti su kreditoriais, atkurti finansinį stabilumą bei užtikrinti ilgalaikę bendrovės veiklą.
Pasak įmonės, planas apima didesnį kreditorių įsitraukimą – didžiausi kreditoriai galės deleguoti savo atstovus į nepriklausomą valdybą bei dalyvauti kreditorių komiteto veikloje.
„Vienas pagrindinių plano tikslų – sustiprinti „Auga Group“ pagrindines žemės ūkio veiklas. Vertinant realias galimybes atsiskaityti su kreditoriais, numatoma atsisakyti dalies verslų ir turtinių aktyvų“, – skelbia grupė. nešime.
Pasak įmonės, pienininkystės segmentą planuojama atskirti ir išvystyti per steigiamą Tvaraus pieno ūkių fondą – jis vienys dešimt ūkių, kuriuos valdys nepriklausomas valdytojas.
Anot įmonės, įgyvendinus planuojamus pokyčius, mažiausiai 50 proc. iki 5 tūkst. galvijų bus padidinta melžiamų karvių banda. Tikimasi, kad verslo vertė išaugs ir fondas galės būti pelningai realizuotas iki 2028 metų pabaigos, uždirbant apie 40 mln. eurų.
Dalį augalininkystės verslo planuojama sujungti į atskirą Augalininkystės fondą. Šiuo metu „Auga Group“ per 10 antrinių įmonių Raseinių-Jurbarko regione nuomoja apie 11,5 tūkst. ha žemės – jos bus konsoliduojamos ir paruoštos pardavimui.
Be to, planuojama parduoti grupės įmones, kurios valdo apie 2,8 tūkst. ha nuosavos žemės. Šio turto rinkos vertė siekia apie 21,8 mln. eurų, o gautos lėšos bus skirtos įsipareigojimams padengti, tarp jų – ir žaliųjų obligacijų savininkams.
Grupė ketina parduoti ir grybų verslą, kurį plėtoja grupės įmonė „Baltic Champs“.
Iki 2029 metų pabaigos „Auga Group“ tikisi visiškai padengti finansinius įsipareigojimus, kurie siekia 83,4 mln. eurų.
BNS anksčiau rašė, kad „Auga Group“ pernai patyrė 32,4 mln. eurų audituoto grynojo nuostolio – beveik dukart daugiau nei 2023 metais (18,4 mln. eurų), jos pajamos augo 10,6 proc. iki 85,6 mln. eurų (77,4 mln. eurų).
Be to, grupės auditoriai pareiškė abejonių dėl bendrovės ir grupės gebėjimo tęsti veiklą.
Įmonės restruktūrizavimo bylą teismas iškėlė sausio 6 dieną.
K. Juščius yra sakęs, kad restruktūrizavimas inicijuotas patyrus finansinių iššūkių, kuriuos nulėmė infliacija ir augantys gamybos kaštai, nepastovios ekologinės žaliavinės produkcijos kainos.
Naujausi komentarai