Teismas: „Olympic Casino“ netinkamai vykdė pinigų plovimo prevenciją per Stepukonio lošimus

Teismas ketvirtadienio sprendimu atmetė „Olympic Casino Group Baltija“ skundą dėl LPT pernai vasarį priimto įsakymo panaikinimo bei turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.
Šis teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
Jau skelbta, kad „Olympic Casino“ 2016–2021 metų laikotarpiu buvęs „Baltcap“ fondo partneris pralošė milijonines sumas.
LPT vadovas Virginijus Daukšys tuomet nurodė, kad „Olympic Casino“ minėtu laikotarpiu iš viso buvo nustatyti penki pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos bei azartinių lošimų įstatymų pažeidimai.
Skelbta, kad „Olympic Casino“ Š. Stepukoniui paruošė individualaus lošimo skatinimo planą, o tokį skatinimą Lietuvoje uždraudus jo lošimai perkelti į Estiją.
Tuo metu pati bendrovė teigė, kad ginčijamame LPT įsakyme pateiktos teisės aktų interpretacijos nebuvo susijusios nei su 2016–2021 m. galiojusiu, nei su esamu reguliavimu.
Tačiau pirmos instancijos teismas pagrįstu pripažino LPT sprendimą, kuriuo nustatyta, kad „Olympic Casino“ nuo 2017 m. gruodžio iki 2021 m. spalio neužtikrino socialiai atsakingo lošimo principų įgyvendinimo Š. Stepukonio atžvilgiu.
Taip pat – kad bendrovė nuo 2021 m. vasario 4 d. iki 2021 m. spalio 22 d. nesivadovavo savo Atsakingo lošimo politika, netaikė vidaus reglamente nustatytų priemonių klientui, kuris turėjo lošimo problemų.
„Taip pagrįstai („Olympic Casino“ – ELTA) buvo kaltinama pažeidusi Azartinių lošimų įstatymo 18 straipsnio 1 dalį“, – nurodė teismas.
Pareiškėjos „Olympic Casino“ prašymu ši byla buvo nagrinėjama uždaruose posėdžiuose.
Š. Stepukonis Vilniuje sulaikytas 2024-ųjų vasarį, vėliau įpareigotas dėvėti apykoję, o šį balandį sulaikytas dar kartą.
Atliekant ikiteisminį tyrimą dėl jo galimai neteisėtos veiklos, nustatyta, kad įtariamasis iš anksčiau vadovauto „Baltcap“ fondo įmonių pasisavino daugiau nei 42 mln. eurų, iš kurių daugiau nei 31 mln. eurų galėjo pralošti Estijos kazino.
Tyrimo duomenys rodo, kad iš bendros sumos 5 mln. eurų buvo pralošti Lietuvoje registruotoje lošimų bendrovėje, 6 mln. eurų buvo nesėkmingai investuoti į Vengrijoje registruotą brokerių kompaniją, didžioji dalis pralošta Estijoje esančioje „Olympic Casino“.
Kaip skelbė ELTA, šiame ikiteisminiame tyrime dėl „BaltCap“ fondų lėšų pasisavinimo iki šiol nustatyta, kad greta labai didelės vertės svetimo turto pasisavinimo buvo padaryta kitų nusikaltimų, tad baudžiamoji byla pasipildė eile Baudžiamojo kodekso straipsnių dėl daugiau nusikalstamų veiklų.
Tarp jų – dėl apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo įmonėse, iš kurių galimai buvo nusikalstamai savinamosi lėšos, taip pat, kaip skelbta, pats Š. Stepukonis Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) teikė klaidingus duomenis apie savo pajamas ir turtą, siekdamas išvengti mokesčių.
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