Tarp nukentėjusiųjų dėl duomenų vagystės iš Registrų centro – ir žvalgybos pareigūnai

„Kaip ir bet kurių kitų piliečių“, – Seime žurnalistams sakė R. Bridikis, paklaustas, ar didelio masto duomenų vagystė paveikė ir žvalgybos pareigūnus.
Jis plačiau nekomentavo, ar pavogti duomenys galėjo būti atrenkami tikslingai bei neatskleidė, kokių priemonių VSD ketina imtis.
„Įstatymas mums nurodo patiems imtis priemonių saugoti savo informaciją, savo veiklą, tai jeigu mes dabar pasakosime, priešininkas žinos mūsų silpnąsias vietas. Visi turim silpnų vietų, čia nieko nuostabaus“, – kalbėjo žvalgybos vadas.
R. Bridikio teigimu, visuomenė neturėtų nerimauti dėl pavogtų žvalgybos pareigūnų duomenų.
Pareigūnas taip pat teigė nesantis tikras, ar gali konstatuoti, jog Registrų centro duomenų vagystė buvo organizuota iš priešiškos šalies.
„Aš iš profesinės pusės negaliu komentuoti tokių dalykų. Nesu tikras, ar aš galiu tai sakyti ir konstatuoti, ir paantrinti mūsų vadovui, čia būtų (...) prokuratūros prerogatyva tą padaryti“, – sakė žvalgybos vadovas.
Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau šią savaitę sakė, jog galima tvirtinti, kad didelio masto duomenų vagystė buvo „priešiškų valstybių veikla“.
R. Bridikis žurnalistams į klausimus atsakinėjo prieš uždarą Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį. Jame ketinama išklausyti informaciją apie įvykdytą kibernetinę ataką bei duomenų vagystę, įvertinti galimas grėsmes.
Kaip rašė BNS, Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą.
Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vyko iš užsienio pasisavinus Migracijos departamento darbuotojų paskyras.
Pirminiais duomenimis, vagystės vykdytos šių metų pradžioje, duomenų pasisavinimas pastebėtas balandžio pradžioje.
Tarp nukentėjusių asmenų – G. Nausėda, kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras, dalis ministrų, Seimo narių, verslininkų.
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