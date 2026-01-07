Svarbus įspėjimas: skubus pieno mišinių atšaukimas iš rinkos – kas slepiasi kūdikių maiste?

Šiandien gauta informacija, kad nesaugus produktas pateko ir į Lietuvos rinką. VMVT pradėjo procesinius veiksmus, produkto tiekimas yra sustabdytas bei surinkinėjamas iš rinkos. Atsižvelgiant į galimą pavojų kūdikių sveikatai, raginame nevartoti šio produkto ir grąžinti jį į prekybos vietas.
Paskelbtas nesaugus produktas:
- ALFAMINO 400 g.
- Gamintojas: Nestlé.
- Partijos Nr.: 51130017Y1.
- Tinkamumo vartoti terminas: 2027-04-23.
UAB „Nestlé Baltics“ informavo VMVT, kad atlikusi savikontrolės tyrimus, kaip prevencinę priemonę pradėjo savanorišką tam tikrų ir kitų kūdikių pieno mišinių partijų atšaukimą iš rinkos: https://www.nestle.lt/lt/media/svarbus-pranesimas-apie-tam-tikru-nestle-nan-pieno-misiniu-partiju-atsaukima.
Raginame vartotojus nuolat stebėti RASFF pranešimų lentelę: https://vmvt.lrv.lt/lt/ukio-subjektu-prieziura/skubus-pranesimai-rasff/.
