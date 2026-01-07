 Svarbus įspėjimas: skubus pieno mišinių atšaukimas iš rinkos – kas slepiasi kūdikių maiste?

Svarbus įspėjimas: skubus pieno mišinių atšaukimas iš rinkos – kas slepiasi kūdikių maiste?

2026-01-07 16:49
Pranešimas spaudai

Dėmesio: iš rinkos atšaukiami kūdikių pieno mišiniai. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) ragina jų nevartoti ir grąžinti į prekybos vietas! Italijos atsakingos institucijos per pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemą (RASFF) informavo apie nustatytą bakteriją Bacillus cereus kūdikių pieno mišiniuose, pagamintuose Nyderlanduose.

Svarbus įspėjimas: skubus pieno mišinių atšaukimas iš rinkos – kas slepiasi kūdikių maiste?
Svarbus įspėjimas: skubus pieno mišinių atšaukimas iš rinkos – kas slepiasi kūdikių maiste? / VMVT nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Šiandien gauta informacija, kad nesaugus produktas pateko ir į Lietuvos rinką. VMVT pradėjo procesinius veiksmus, produkto tiekimas yra sustabdytas bei surinkinėjamas iš rinkos. Atsižvelgiant į galimą pavojų kūdikių sveikatai, raginame nevartoti šio produkto ir grąžinti jį į prekybos vietas.

Paskelbtas nesaugus produktas:

  • ALFAMINO 400 g.
  • Gamintojas: Nestlé.
  • Partijos Nr.: 51130017Y1.
  • Tinkamumo vartoti terminas: 2027-04-23.

UAB „Nestlé Baltics“ informavo VMVT, kad atlikusi savikontrolės tyrimus, kaip prevencinę priemonę pradėjo savanorišką tam tikrų ir kitų kūdikių pieno mišinių partijų atšaukimą iš rinkos: https://www.nestle.lt/lt/media/svarbus-pranesimas-apie-tam-tikru-nestle-nan-pieno-misiniu-partiju-atsaukima.

Raginame vartotojus nuolat stebėti RASFF pranešimų lentelę: https://vmvt.lrv.lt/lt/ukio-subjektu-prieziura/skubus-pranesimai-rasff/.

Šiame straipsnyje:
kūdikių mišiniai
nesaugūs mišiniai
pieno mišiniai
Nyderlandai
grąžinti mišinius
atšaukti iš rinkos
VMVT

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų