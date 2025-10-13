Startuolis „PD Kinematics“ pretenduoja į milijono eurų investiciją

Anot pranešimo, šią investiciją gynybos technologijų hakatono „Ugninis skydas: misija DI 2025“ laimėtojui skiria nacionalinio plėtros banko ILTE įkurtas fondas „Coinvest Capital“ kartu su privačiais investuotojais.
„Mūšio laukas keičiasi, šiandien kovojame su dronais, rytoj į mūšio lauką siųsime dirbtinio intelekto valdomus robotus. Tam, kad išliktume pranašesni už priešą, turime būti nenuspėjami, o tai reiškia pasitelkti technologijas ir sprendimus, kuriuos sukuriame ir pradedame taikyti pirmieji“, – pranešime sakė Šaulių sąjungos vadas pulkininkas Linas Idzelis.
„Esame gynybos ekonominiame žemėlapyje ne vieni, todėl apie šalies gynybą reikia galvoti ir Baltijos, ir Šiaurės šalių kontekste. Kaip tik dėl to į hakatoną atvyko ekspertai iš NATO DIANA (gynybos inovacijų akceleratorius – BNS), Suomijos, Vokietijos, Estijos gynybos inovacijų centrų bei rizikos kapitalo įmonių“, – pranešime teigė „Tech Park Kaunas“ vadovas Paulius Nezabitauskas.
Hakatono investiciją pritraukęs startuolis plėtoja pažangią bepiločių vaizdo analizės pagrindu veikiančią maršruto interpretacijos sistemą. Šis sprendimas eliminuoja žmogaus dalyvavimą bepiločio valdyme – sistema automatiškai nustato drono padėtį pagal kitus parametrus be papildomų navigacijos modulių.
Šaulių sąjungos kartu su mokslo ir technologijų parku „Tech-Park Kaunas“ trečią kartą surengtame hakatone dalyvavo daugiau nei 150 kūrėjų, susibūrusių į daugiau kaip 50 komandų.
