Siūloma mėnesiui pratęsti antrojo jūros vėjo parko vystytojo konkursą

2025-09-05 11:05
Roma Pakėnienė (BNS)

Energetikos ministerija siūlo Vyriausybei laikinai – mėnesiui – sustabdyti antrojo jūros vėjo parko vystytojo konkursą ir jo procedūras atnaujinti spalio 6 dieną.

/ Asociatyvi freepik.com nuotr.

Sprendimą Vyriausybė turėtų priimti penktadienį nuotoliniame posėdyje.  

Pasiūlymų pateikimas būtų pratęstas iki spalio 7 dienos (imtinai), rašoma nutarimo projekto aiškinamajame rašte.

Dabar numatyta jų pateikimo data – rugsėjo 8-oji. 

