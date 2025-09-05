Siūloma mėnesiui pratęsti antrojo jūros vėjo parko vystytojo konkursą

Sprendimą Vyriausybė turėtų priimti penktadienį nuotoliniame posėdyje.
Energetikos ministerija siūlo Vyriausybei laikinai – mėnesiui – sustabdyti antrojo jūros vėjo parko vystytojo konkursą ir jo procedūras atnaujinti spalio 6 dieną.
Sprendimą Vyriausybė turėtų priimti penktadienį nuotoliniame posėdyje.
Pasiūlymų pateikimas būtų pratęstas iki spalio 7 dienos (imtinai), rašoma nutarimo projekto aiškinamajame rašte.
Dabar numatyta jų pateikimo data – rugsėjo 8-oji.
