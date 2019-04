Seimas nusprendė – „Revolut“ reikia tikrinti dar kartą

Už nutarimo projektą balsavo 44, prieš – 14, susilaikė 9 Seimo nariai.

„Pagrindai (kreipimosi. – ELTA), mano įsitikinimu, labai rimti. (...) Vienas jų – Finansinių nusikaltimų tyrimų taryba (FNTT) dėl priežasčių su pinigų plovimo prevencija – gali ateiti daug sąskaitų, susijusių su Rusija. Jie (FNTT. –ELTA) pasisako labai kritiškai dėl „Revolut“. (...) Palygino vienos taksi bendrovės programėlę ir informaciją, kurią galima nuskaityti nuo žmonių, su „Revolut“ – vienas prie vieno. (...) Kita aplinkybė, pats Nikolajus Storonskis ir visa „Revolut“ įmonė gali būti politiškai pažeidžiami dėl šeiminių ryšių su tėvu (N. Storonskio), kuris dirba „Gazprom“, – posėdžio metu sakė S. Jakeliūnas.

Pasak BFK pirmininko, toks „Revolut“, koks pradėjo veiklą Lietuvoje, nebūtų gavęs licencijos JK.

„Lietuviškas „Revolut“ yra tik kiautas. Tuo metu, kai buvo išduota licencija, ten dirbo trys žmonės, taip pat ir N. Storonskis. Panašia sudėtimi JK gauti licenciją būtų neįmanoma. Yra įtartinai didelis skaičius rusiškų klientų, kurių atitiktis pinigų plovimo reikalavimams nėra nagrinėjama tiek, kiek reikėtų nagrinėti“, – teigė S. Jakeliūnas.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos narys Andrius Kubilius S. Jakeliūno posėdžio metu klausė, ar pastarasis pasitiki ministru pirmininku Sauliumi Skverneliu ir ekonomikos ir inovacijų ministru Virginijumi Sinkevičiumi, kurie pasitiki „Revolut“ veikla Lietuvoje.

Pats Nikolajus Storonskis ir visa „Revolut“ įmonė gali būti politiškai pažeidžiami dėl šeiminių ryšių su tėvu, kuris dirba „Gazprom.

„Jūs nesate kunigas, ir aš nesu jūsų klientas, todėl išpažinties iš manęs nesulauksite“, – atsakė BFK pirmininkas.

„Turinys (dėl priežasčių tirti „Revolut“. – ELTA) yra visiška nesąmonė“, – vėliau pridūrė A. Kubilius.

Parlamentaras Andrius Mazuronis teigė, kad kai kurie keliami klausimai dėl „Revolut“ gal ir yra teisingi, bet juos reikėjo kelti prieš licencijos išdavimą. Jis taip pat klausė, ar kažkurios iš nacionalinį saugumą tyrusių institucijų blogai atliko savo darbą.

„Aš palieku tai spręsti tiems žmonėms, kurie tai darė (tyrė „Revolut“. – ELTA). (...) Tikiuosi, kad šį kartą įvertins geriau, nes tą informaciją, kurią pristačiau, nusiunčiau atitinkamoms tarnyboms. Ta informacija tapo žinoma vasario 25 d. (...) Aš manau, geriau klausimus kelti ir atsakyti į juos dabar nei po kelerių metų. Aš prognozuočiau, kad po kelerių metų „Revolut“ galėtų tapti ūkis (Ūkio bankas. – ELTA) plius „Snoras“ kubu“, – kalbėjo S. Jakeliūnas.

Šis klausimas BFK komitete toliau bus svarstomas balandžio 25 d.

ELTA primena, kad Europos centrinis bankas Lietuvos banko teikimu pernai gruodį išdavė „Revolut“ specializuoto banko licenciją. „Revolut“ Lietuvoje planuoja teikti indėlių ir paskolų paslaugas.

Tačiau „Revolut“ iš užsienio žiniasklaidos anksčiau sulaukė kritikos dėl to, kad esą buvo išjungęs apsaugos mechanizmus, ir dėl to esą nebuvo suvaldyta keli tūkstančiai įtartinų pervedimų. „Revolut“ aiškino, kad sistemų keitimai iš tiesų tebuvo papildomai diegiamos saugumo sistemos prie veikiančių, kurių darbas dėl to nenutrūko.

S. Jakeliūnas anksčiau yra kreipęsis į valstybės tarnybas dėl galimų „Revolut“ ryšių su Rusija. Lietuvos bankas tuo metu teigė, kad S. Jakeliūno minima informacija buvo žinoma, potencialus investuotojas ilgai vertintas kompetentingų institucijų ir įvertintas kaip patikimas.

Trečiadienį startuolis paskelbė, kad pats kreipėsi į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją, kuri įvertintų startuolio atitikimą nacionalinio saugumo interesams, o apie tai informavo ir S. Jakeliūną. Vyriausybės kanceliarija Eltai patvirtino, kad komisija kreipimąsi gavo.