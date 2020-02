SEB bankas: pavieniams verslo klientams gali kilti sistemos trikdžių

„Mūsų ir interneto bankas, ir programėlė šiandien veikia kaip įprastai, klientai gali naudotis paslaugomis internetu įprastai. Ką esame pastebėję, kad tam tikrais pavieniais atvejais gali pasitaikyti sutrikimų, kai verslo klientas bando prisijungti prie verslo interneto banko. Bet tai nėra susiję su sistemos stabilumu ar neveikimu. Esame nustatę, kad priežastis yra vadinamoji slapukų (angl. cookies) istorija kliento naršyklėje. Ją ištrynus ir jungiantis dar kartą viskas turi suveikti“, – Eltai sakė SEB atstovė spaudai Ieva Dauguvietytė-Daskevičienė.

Ji akcentavo, jog „privatiems klientams nesklandumų nekyla.“

Šį savaitgalį SEB bankas įdiegė naują IT platformą ir atnaujino interneto banką. Atnaujinusi IT sistemą Lietuvoje, SEB grupė teigia užbaigusi IT platformos vienodinimo procesą visose trijose Baltijos šalyse. Iš viso į IT platformos atnaujinimą investuota 40 mln. eurų.

Pirmadienį bankas teigė, kad daliai klientų interneto bankas ir mobilioji programėlė tą dieną gali veikti lėčiau arba su sutrikimais.

Kaip praneša SEB, nesklandumai gali kilti dėl to, kad pirmadienį prie interneto banko ir mobiliosios programėlės jungiasi daugiau klientų negu įprastai.