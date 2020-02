Šį savaitgalį SEB bankas įdiegė naują IT platformą ir atnaujino interneto banką. Banko klientai vėl gali naudotis interneto banku, mobiliąja programėle ir kitomis paslaugomis internetu. Banko skyriai, kaip teigiama SEB pranešime, pirmadienį darbą pradės įprastu metu.

„Dėkojame klientams už supratingumą ir kantrybę šį savaitgalį. Paslaugų internetu teikimą atnaujinome pirmadienio naktį – 6 valandomis anksčiau negu planuota. Kartu su IT platforma atnaujinome ir interneto banką – jo dizainą ir dalį funkcijų. Dėl to mūsų klientai nuo šiol turės daugiau galimybių ir daugiau patogių sprendimų, kaip savarankiškai tvarkyti finansinius reikalus internetu. Iš viso į IT platformos atnaujinimą investavome 40 mln. eurų“, – sako SEB banko prezidento pavaduotojas, Pagalbos verslui tarnybos ir finansų direktorius Aivaras Čičelis.

Pavyzdžiui, interneto banke klientai patys galės keisti įvairius mokėjimo kortelių nustatymus, atsiskaitymo limitus, prireikus – blokuoti kortelę, o pamiršę – pasižiūrėti jos PIN kodą. Taip pat internetu bus galima patogiau tvarkyti kaupiamuosius indėlius, vertybinius popierius ir investicijas. Verslo klientai interneto banke galės pateikti įvairias kredito paraiškas, užsisakyti naują verslo kortelę. Kartu su kai kuriomis funkcijomis buvo atnaujintas ir interneto banko dizainas, teigiama pranešime.

SEB bankas primena, kad įdiegus naują IT platformą įsigaliojo ir naujos banko Bendrosios taisyklės, kainynas, atsirado kai kurių paslaugų pokyčių. Visą informaciją apie pakeitimus, atnaujinto interneto banko gidą ir naujausias žinias apie paslaugas įdiegus IT platformą banko klientai gali rasti SEB banko interneto svetainėje.

Atnaujinusi IT sistemą Lietuvoje, SEB grupė teigia užbaigusi IT platformos vienodinimo procesą visose trijose Baltijos šalyse ir galės sparčiau kurti modernius skaitmeninius sprendimus bei greičiau rinkai pristatyti naujas paslaugas, siūlyti daugiau vienodų paslaugų ir sprendimų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Tolesniuose SEB banko planuose jau įdiegus naują IT platformą – mobiliosios piniginės, naujų taupymo galimybių mobiliojoje programėlėje pristatymas. Taip pat planuojama, kad ateityje banko klientai galės internetu atsidaryti naują papildomą sąskaitą, matyti sąskaitas kituose bankuose, iš jų pervesti pinigus ir naudotis kitais atvirosios bankininkystės privalumais.