SBA žengia į naują veiklos etapą – trečdalis milijardo investicijų, 800 naujų darbo vietų

Tvarumas ir inovacijos

Pasak SBA prezidento Arūno Martinkevičiaus, 30-metį mininti SBA artimiausius kelerius metus vykdys sparčiausią ir ambicingiausią grupės istorijoje plėtrą. Naujoje strategijoje iškelti trys pagrindiniai lyderystės tikslai. Pirma, tapti inovacijų lyderiais ir ekspertais savo verslo šakose bei turėti daugiausiai patentų. Antra, būti geidžiamiausia vieta pažangiems ir iniciatyviems žmonėms renkantis karjeros kelią. Trečia – būti socialiai atsakingiausia tarp didžiausių Lietuvos įmonių grupių.

„Galvoti apie aklą, beprasmį verslo augimą – ne mūsų kelias. Visą energiją skirsime ten, kur mūsų inovatyvūs sprendimai pasauliui galės dovanoti naują požiūrį į darbo vietą ir darbuotojo sveikatą, revoliucingą gamybos pažangą, aukštųjų technologijų miestelių gimimą, kurių turėtų siekti kiekviena pasaulio šalis. Konservatyviam statybų sektoriui, kuriam tenka mažai inovacijų, pasiūlysime švarią modulinių namų technologiją. Nesame prastesni už didžiuosius kūrėjus, ir kai mūsų vizija virs darbais, galėsime džiaugtis savo pasiekimais kuriant sveikesnį, prasmingesnį ir draugiškesnį pasaulį“, – sako A. Martinkevičius.

Pasak jo, jau šiandien dirbant prie naujos verslo idėjos ar naujo produkto, pirmiausia keliamas tikslas, kad šie sprendimai prisidėtų prie ženklaus pokyčio, būtų inovatyvūs, konkurencingi bei galintys pasiekti didelį mastą globaliose rinkose. Pradedant unikalių koncepcijų NT projektais, tvariais ir aplinką tausojančiais moduliniais namais, inovatyviais tekstilės gaminiais, baigiant robotikos sprendimais bei patentais gamyboje.

SBA prezidentas Arūnas Martinkevičius. SBA įmonių grupės nuotr.

Numatoma, kad 2021-2023 metais SBA ir jos įmonių investicijos sieks 300 milijonų eurų ir didžioji jų dalis bus atlikta šiemet bei 2022-aisiais. Investicijos augs visuose sektoriuose, kuriuose veikia SBA įmonės – baldų, tekstilės, nekilnojamojo turto bei modulinių daugiaaukščių vystyme. Vien per 2021-uosius SBA įmonės sukurs beveik 500 naujų darbo vietų, o per trejus metus šis skaičius sieks 800. Strategijoje numatytos priemonės leis kasmet pajamas auginti dviženkliais skaičiais, o per artimiausius trejus metus konsoliduoti grupės pardavimai padidės daugiau nei pusantro karto.

„Visos SBA verslo kryptys turi naujas ambicingas strategijas. Mūsų taikinyje ne tik organiška plėtra ar plyno lauko investicijos į gamybos įmones, bet ir galimi įsigijimai. Jų nuolat dairomės. Kiekvieną investiciją vertinsime pagal griežtus tvarumo, aukštesnės vertės kūrimo ir konkurencingumo kriterijus“, – teigia SBA prezidentas.

Valdymo pokyčiai

Verslų strategijų įgyvendinimą lydės ir valdymo pokyčiai. SBA jau pastaraisiais metais grynino verslus ir jų valdymą, plėsdama strateginio lygmens kompetencijas. Vien per pastaruosius kelerius metus prie SBA valdybos prisijungė trys patyrę nepriklausomi nariai. Artimiausiu metu SBA vadovybė pasipildys naujais didelių tarptautinių verslų valdymo patirtį sukaupusiais profesionalais.

„Dar labiau įgalinsime ir stiprinsime atskirų verslo vienetų valdybas. Globaliai plėtrai reikia globalaus požiūrio, todėl ir toliau trauksime tarptautinės patirties turinčius profesionalus. Mes norime mokytis ir augti. Visuose organizacijos lygiuose. Lygiagrečiai didinsime investicijas į mūsų esamų darbuotojų ugdymą ir žinias, tai – prioritetas“, – sako A. Martinkevičius.

SBA kaip ir iki šiol didžiulį dėmesį skirs socialinei atsakomybei. Grupė ir jos įmonės inicijuos ir prisidės prie įvairių socialinės atsakomybės iniciatyvų bendruomenėse ir šalies mastu.

SBA grupė yra viena didžiausių Lietuvoje, veikianti NT, tekstilės ir baldų gamybos sektoriuose. Grupės įmonėse dirba per 5000 žmonių. SBA baldų gamybos sektoriui priklauso „SBA baldų kompanija“, valdanti „Klaipėdos baldus“, „Šilutės baldus“, „Germaniką“, „Visagino liniją“ bei „Mebelain“. Taip pat SBA industrijos inovacijų parke veikiančią visiškai automatizuotą baldų ruošinių gamyklą „Laminn“ ir logistikos centrą „Innovo logistika“. SBA valdo ir vieną didžiausių Baltijos regione minkštų baldų gamintoją „Kauno baldai“.

NT sektoriuje SBA priklauso bendrovė „Urban Inventors“, plėtojanti verslo slėnį „Green Hall“ Vilniuje ir BLC verslo centrą Kaune. Ji taip pat Rygoje plėtos aukštųjų technologijų miestelį. SBA priklauso ir investicijų valdymo bendrovė „Capitalica Asset Management“, kuri Kaune valdo verslo centrą „Kauno Dokas“, Vilniuje – „135“ ir plėtoja modernių biurų kompleksą „Verde“ Rygoje bei įsteigė žaliosios logitistikos fondą.

SBA tekstilės sektorių sudaro „Utenos trikotažas“ kartu su bendrovėmis „Šatrija“ ir „Mrija“. „Utenos trikotažas“ vienintelis pasaulyje atitinka „Greenpeace“ aplinkosaugos standartus.

SBA taip pat valdo robotikos ir automatikos sprendimų įmonę „Robotex“. SBA įsteigė bendrovę „SBA Modular“, kurios taikinyje – modulinių daugiaaukščių tvarių pastatų gamyba.