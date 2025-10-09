„SBA Urban“ susitarė dėl 1000 kv. m nuomos verslo centre „Hermanas“ Kaune

Įkurtuvės vos per kelis mėnesius
„Pirmieji verslo centro klientai, į kurį investuojame apie 35 mln. eurų, įsikurs jau 2026 metų pradžioje. Viena iš strategijų šiam verslo centrui – pritraukti inovatyvias IT sektoriaus bendroves, tad „CyberCare“ komandos prisijungimas prie „Nemunaičių“ bendruomenės yra pirmasis šios nuoseklios strategijos žingsnis. Taip pat, naujame kvartale įsikurs 30 restoranų tinklą jungiantis „iLunch“, kursiantis vertę ne tik biuro darbuotojams, bet ir čia gyvenantiems“, – sakė „Nemunaičius“ plėtojančios bendrovės „Urban LIVE“ vadovas Andrius Mikalauskas.
IT produktų klientų aptarnavimo centro „CyberCare“ komanda, teikianti paslaugas tokiems produktams kaip „NordVPN“, „Saily“, „Surfshark“, įsikurs 3-ajame verslo centro aukšte. Čia planuojama įrengti klientams ir svečiams atvirą terasą. Pirmajame aukšte – ne tik patogi pietų vieta „iLunch“ restorane, bet ir jaukios žalios erdvės, laisvalaikio zonos. Pasak A. Mikalausko, pirmajame aukšte įsikurs ir daugiau komercines paslaugas siūlančių klientų, kurie kurtų pridėtinę vertę ne tik verslo centro darbuotojams, bet ir kvartalo gyventojams.
„Nors priklausome „Tesonet“ ir planuojame kartu su kitomis grupės įmonėmis keltis į planuojamą mūsų biurų kompleksą ir miestelį Kaune,, jau šiandien susidūrėme su didesnės erdvės poreikiu mūsų augančiai komandai. Ieškodami naujų erdvių, dėmesį skyrėme ne tik patalpų dydžiui ir galimam išdėstymui, bet ir vietai mieste, tad pasirinkome strateginę vietą, kuri būtų planuojamo biurų miestelio kaimynystėje. Taip pat svarbu ir tai, kad ir šiuo laikotarpiu verslo centras būtų naujas, modernus ir užtikrintų darbuotojams komfortą kiekvieną dieną. „Hermanas“ ir jo komanda atliepė visus mūsų poreikius, ypač svarbus buvo operatyvumas – į naująjį biurą planuojame įsikelti jau kitų metų pradžioje“, – sakė „CyberCare“ generalinė direktorė Ina Bielskė.
Pasak jos, naujasis komandos biuras „Nemunaičiuose“ planuojamas atsižvelgiant į komandos poreikius. Čia planuojamos ir atviros, ir uždaros erdvės individualesniam darbui, susitikimo kambariai bei poilsio zonos.
Augantys verslų lūkesčiai biurams
„NT plėtotojai šiandien turi žengti kokybinį žingsnį į priekį tam, kad potencialiems nuomininkams pasiūlytų ne tik naujus ir modernius namus verslui, bet ir aukščiausios kokybės paslaugas nuo pirmųjų susitikimų iki įkurtuvių. Pavyzdžiui, tam, kad klientams nekiltų papildomų rūpesčių, „CyberCare“ erdves įrengs „Nemunaičių“ komanda. Taip pat pastebime, kad verslas ypač vertina verslo centrų tvarumo sprendimus bei vietą“, – sakė A. Mikalauskas.
Naujasis, A++ klasės, 8 aukštų verslo centras „Hermanas“ rinkai pasiūlys 10 600 kv. m modernių erdvių ant Nemuno upės kranto, naujajame Kauno centre.
„Hermano“ Statybų pabaiga planuojama jau 2025 gruodį, o verslų įkurtuvės – 2026 m. I ketv. Šiuo metu verslo centre įpusėjo fasado įrengimo darbai, atliekama vidaus patalpų apdaila, įrenginėjamos bendros erdvės ir inžinerinės sistemos. Be to, tęsiant „Nemunaičių“ kvartalo idėją sukurti gyvas, meno ir kultūros pilnas erdves, šiuo metu baigiamas meno idėjų konkursas meninei instaliacijai ant vienos iš „Hermano“ kolonų.
Kaimynystėje – naujas pėsčiųjų tiltas, rekonstruota gatvė ir koncertų salė
Lygiagrečiai „Hermano“ statyboms sparčiai kyla ir pėsčiųjų bei dviratininkų tiltas, jau 2026 m. tiesiogiai sujungsiantis Nemuno salą su kairiuoju upės krantu. Prasidėjusi ir H. ir O. Minkovskių gatvės rekonstrukcija, o netolimoje ateityje planuojamos M. K. Čiurlionio koncertų salės statybos.
„Hermano“ verslo centras yra dalis 6 ha teritorijoje plėtojamo „Nemunaičių“ kvartalo, į kurį „SBA Urban“ kartu su „TABA Invest“ planuoja investuoti daugiau nei 250 mln. eurų. Pirmasis kvartalo etapas „Miestas“ su beveik 170 butų sėkmingai užbaigtas ir visiškai parduotas 2024 m. Kartu su „Hermanu“ statoma virš 500 vietų daugiaaukštė automobilių aikštelė ir gyvenamasis projektas „Pasaka“, kurių autorius – Nacionalinės premijos laureato Rolando Paleko architektų studija.
Statybų leidimas jau gautas beveik 8 000 kv. m verslo centrui „Oskaras“, kurio architektūrą kūrė pasaulyje žinoma „Gensler“ studija. Greta statomo tilto į Nemuno salą su G. Natkevičiaus architektų komanda projektuojamas prabangių apartamentų projektas su unikalia panorama į Kauno senamiestį.
Toliau plėtojama ir gretima 3 ha teritorija ant istorinio doko, kur planuojama virš 50 000 kv. m mišrios paskirties pastatų. Po 2025 m. birželį įvykusio konkurso atrinktos penkios architektų komandos iš Nyderlandų, Danijos ir Lietuvos.
Naujausi komentarai