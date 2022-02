Sandėlyje Vilniuje aptikta šešios tonos pasenusių šaldytų produktų

Sandėlyje sostinėje per patikrinimą rasta šešios tonos pasenusių šaldytų produktų, trečiadienį pranešė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Atlikdami planinį patikrinimą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilniaus departamento inspektoriai produktus rado bendrovės „Žuvies šaldytuvai“ šaldytų produktų sandėlyje.

Žuvis ir jos gaminiai buvo pasenusi ir laikoma netinkamomis sąlygomis. Be to, daugelis produktų buvo ir be ženklinimo.

Sandėlyje aptikta išdarinėtų įvairių rūšių eršketų su pasibaigusiu tinkamumo vartoti terminu. Jų galiojimo laikas baigėsi 2020 metų birželio 30 dieną, taip pat rasta eršketų be jokio ženklinimo.

Sandėlyje buvo ir lėtai virtų jautienos šonkaulių padaže, jų tinkamumo vartoti terminas pasibaigęs šių metų vasario pradžioje.

Taip pat įmonėje nustatyta higienos reikalavimų pažeidimų. Anot pranešimo, personalo patalpa buvo netvarkinga, nešvari, daug pašalinių daiktų, nenaudojamo inventoriaus, nėra išskirtos vietos lauko ir darbo drabužiams laikyti, kampuose kabojo voratinkliai.

Visi sandėlyje rasti nesaugūs maisto produktai bus sunaikinti.

Pradėtas administracinio nusižengimo tyrimas.