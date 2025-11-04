Ruginienė Baisogaloje: turėti savo gynybos pramonę – didžiulis Lietuvos interesas

Gamykla bus statoma 340 hektarų plote, Kemėrų kaime, maždaug 6 km nuo Baisogalos, joje kasmet planuojama pagaminti dešimtis tūkstančių 155 mm artilerijos sviedinių.
Renginyje dalyvaus prezidentas Gitanas Nausėda, premjerė Inga Ruginienė, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas, „Rheinmetall“ generalinis direktorius Arminas Pappergeris (Arminas Papergeris), Vokietijos gynybos ministerijos parlamentinis valstybės sekretorius Nilsas Schmidas (Nilsas Šmidas), kiti svečiai.
„Rheinmetall“ 260–300 mln. eurų preliminarios vertės amunicijos gamyklos projektą įgyvendina kartu su dviem Lietuvos valstybės valdomomis įmonėmis – „Epso-G“ įmone „Epso-G Invest“ ir Giraitės ginkluotės gamykla.
Gamyklą statys viena didžiausių šalies statybos įmonių „PST Group“, gavusi 141 mln. eurų (su PVM) užsakymą. Statybos darbų pabaiga numatyta 2026 metų pabaigoje.
Vokietijos koncerno įmonės „Rheinmetall Expal Munitions“ vadovas Jose Manuelis Fernandezas Boschas (Chosė Manuelis Fernandezas Bošas) šių metų pradžioje sakė, jog gamykla turėtų pradėti veikti 2027-ųjų pradžioje.
Pernai vasarą šalims pasirašius investicijų sutartį skelbta, jog Vokietijos koncernas būsimoje gamykloje ketina sukurti bent 150 naujų darbo vietų.
Pagal pernai gruodį pasirašytą sutartį „Rheinmetall“ priklauso 51 proc., „Epso-G Invest“ – 48 proc., o Giraitės ginkluotės gamyklai – 1 proc. įmonės „Rheinmetall Defence Lietuva“ akcijų.
