RRT skelbia viešą konsultaciją dėl radijo dažnių aukciono

Šiuo aukcionu siekiama spartesnio, atsparesnio ir visiems prieinamo mobiliojo ryšio plėtros visoje Lietuvoje, skelbia RRT.
Įvertinus tai, kad iki 2030 metų operatoriai vien siekiant užtikrinti 100 Mbit/s įpareigojimus turės investuoti apie 72 mln. eurų, nustatytos pradinės aukciono kainos: 700 MHz juostos (2x5 MHz pločio dažnių blokai) – 7,5 mln. eurų, 700 MHz juostos (2x10 MHz) – 15 mln. eurų, 1500 MHz juostos (20 MHz) – 0,3 mln. eurų, 2100 MHz juostos (2x20 MHz) – 2 mln. eurų.
Aukciono sąlygose numatyta, kad iki 2027 metų pabaigos turi būti užtikrinta ne mažesnė kaip 30 Mb/s ryšio sparta verslo įmonėms ir namų ūkiams (išskyrus nutolusius daugiau nei 1 kilometru nuo artimiausių kitų), o iki 2028 metų pabaigos – 30 Mb/s sparta visiems namų ūkiams, išskyrus nutolusius daugiau nei 0,5 km.
Be to, 100 Mb/s sparta turės būti pasiekiama 95 proc. „baltųjų zonų“ namų ūkių.
Iki 2030 metų pabaigos visoje šalyje privalės būti užtikrinta 30 Mb/s sparta visiems namų ūkiams ir verslams bei 100 Mb/s sparta gyvenvietėse, kuriose gyvena daugiau nei 200 gyventojų. Plėtra pirmiausia turės būti nukreipta į teritorijas, kuriose šiuo metu nėra galimybių naudotis 100 Mb/s ryšiu.
Ypatingais atvejais, gavus RRT nurodymą, aukciono laimėtojai turės teikti nacionalinį tarptinklinį ryšį visoje Lietuvos teritorijoje ir pirmenybinį ryšį tam tikriems abonentams – tai leis užtikrinti ryšio paslaugų veikimą ir efektyvią specialiųjų tarnybų veiklą kritinėse situacijose.
Aukcionas vyks elektroniniu būdu per Registrų centro valdomą platformą.
