Pradedamos Giraitės ginkluotės gamyklos antros šovinių linijos statybos

Kaip BNS šią savaitę teigė Giraitės ginkluotės gamyklos vadovas Mindaugas Kurauskas, bendra projekto vertė siekia 33,6 mln. eurų.
Anot M. Kurausko, su Vilniaus statybų įmone „Binkauskas ir Stašinskas“ pasirašyta 11,39 mln. eurų vertės rangos sutartis. Tuo metu įrangą naujai linijai tieks Italijos, Prancūzijos ir Vokietijos įmonės.
Penktadienį gamykloje lankysis ministras Taurimas Valys – jam bei žiniasklaidai bus pristatyta projekto eiga, plėtra bei laukiami rezultatai.
M. Kurauskas anksčiau sakė, jog 2022–2023 metais patvirtinta įmonės plėtra apima antros linijos instaliavimą ir mažo kalibro šovinių gamybos ir asortimento bei kiekybinę plėtrą.
BNS rašė, kad bendrovė ruošiasi nuo 5,5 tūkst. iki 7,9 tūkst. kv. metrų išplėsti gamybos ir sandėliavimo patalpas, pastatyti naują pavojingų atliekų aikštelę, rodo gamyklos plėtros projekto poveikio aplinkai vertinimo dokumentai. Statybas ketinama baigti ir liniją paleisti 2027 metų trečiąjį ketvirtį.
Šiemet sausį Giraitės gamykloje pradėjo veikti pažangios šaudmenų kontrolės ir sujungimo į vieną juostą sistemos, o kovą įrengti karinių bei snaiperinių kulkų ir švininės šerdies formavimo presai, leidę gamyklai pačiai pasigaminti reikalingas kulkas.
Birželį skelbta, kad gamykla pradeda gaminti antidroninius šovinius – bandomosios jų partijos jau išsiųstos į Švediją ir Prancūziją.
M. Kurauskas birželį taip pat teigė, kad gamykla kalbasi su Danijos gynybos pramone dėl galimybių naudoti šovinius dronuose, skirtuose numušti kitus dronus.
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