Planuojantiems keliones iš anksto: „airBaltic“ siūlys 8 maršrutus

Nuo 2027 m. kovo pabaigos iki spalio pabaigos „airBaltic“ vykdys 8 tiesioginius skrydžius iš Vilniaus į Rygą (iki 4 kartų per dieną), Amsterdamą (2 kartus per dieną), Taliną (10 kartų per savaitę), Paryžių (6 kartus per savaitę), Miuncheną (6 kartus per savaitę), Diuseldorfą (2 kartus per savaitę), Hamburgą (2 kartus per savaitę) ir Lisaboną (2 kartus per savaitę).
Oro linijų bendrovė taip pat toliau siūlys tiesioginius skrydžius iš Palangos į Amsterdamą (2 kartus per savaitę) ir Rygą (iki 2 kartų per dieną), užtikrindama keleiviams patogų susisiekimą su pagrindiniais miestais.
Bendrovės teigimu, tai užtikrins patogų susisiekimą su 57 tiesioginėmis kryptimis iš Rygos, kurias „airBaltic“ siūlys 2027 m. vasaros sezonu Europoje ir už jos ribų.
„Lietuva yra svarbi „airBaltic“ tinklo dalis, todėl ir toliau esame įsipareigoję užtikrinti patogias kelionių galimybes iš Vilniaus ir Palangos. 2027 m. vasaros sezonas keleiviams, keliaujantiems iš Lietuvos ir į ją, suteiks galimybę tiesiogiai pasiekti tiek verslo, tiek poilsio kryptis, o patogūs persėdimai Rygoje atvers dar daugiau galimybių keliauti po visą mūsų tinklą. Sieksime ir toliau stiprinti Lietuvos susisiekimą su Europa ir už jos ribų“, – pranešime teigia „airBaltic“ tinklo valdymo viceprezidentas Mantas Vrubliauskas.
Anot įmonės, 2027 m. vasaros skrydžių tvarkaraštis, parengtas remiantis atnaujintu „airBaltic“ verslo planu, atspindi optimizuotą, paklausos poreikiais grindžiamą maršrutų tinklo strategiją.
Programa taip pat numato atnaujintą Rygos oro uosto skrydžių tinklo struktūrą, optimizuotus skrydžių tvarkaraščius ir patogesnius persėdimo laikus. Keleiviams, keliaujantiems į Lietuvą ir iš jos, tai suteiks dar patogesnes galimybes persėdant Rygoje pasiekti įvairias platesnio „airBaltic“ tinklo kryptis.
„airBaltic“ yra Latvijos nacionalinė oro linijų bendrovė. Daugumą bendrovės akcijų valdo Latvijos valstybė, kuriai priklauso 88,37 proc. balsavimo teisių, 10 proc. akcijų priklauso „Deutsche Lufthansa“, o likę 1,63 proc. – privatiems akcininkams.
Aviakompanijos „airBaltic“ nuostoliai praėjusiais metais siekė 44,337 mln. eurų ir buvo 2,7 karto mažesni nei 2024 metais. Pernai „airBaltic“ apyvarta, lyginant su 2024 m., padidėjo 4,2 proc. ir siekė 779,344 mln. eurų.
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