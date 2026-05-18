 Pikžirnis: vėjo jėgainių vystytojai ieško sutarimo su bendruomenėmis

Pikžirnis: vėjo jėgainių vystytojai ieško sutarimo su bendruomenėmis

2026-05-18 09:48
Evelina Paškovskytė (BNS)

Vėjo jėgainių vystytojams svarbu ieškoti sutarimo su vietos bendruomenėmis, kurių teritorijose planuojama įrengti vėjo parkus, nes tai kuria naudą abiem pusėms, sako Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos (LVEA) direktoriaus pavaduotojas.

<span>Pikžirnis: vėjo jėgainių vystytojai ieško sutarimo su bendruomenėmis</span>
Pikžirnis: vėjo jėgainių vystytojai ieško sutarimo su bendruomenėmis / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

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„(Energetikos – BNS) sektorius žiūri į tai, kad ieškotų sutarimo su bendruomenėmis, kad rastų tą sutarimą ir tai būtų nauda ne tiktai energetikos sektoriui, bet ir toms bendruomenėms, kurios yra vietoje, ir pajustų tą naudą, kai svarbūs energetikos projektai yra įgyvendinami netoli jų“, – LRT radijui pirmadienį sakė Arnoldas Pikžirnis.

„Jeigu mes norime būti energetiškai savarankiški ir vystyti pramonę, kurti darbo vietas, tai vėjo energetika garantuoja tas žemesnes kainas, stabilesnes kainas ir realią nepriklausomybę, kurios taip mūsų valstybė ir siekia“, – pridūrė jis.

Buvęs energetikos viceministras sako, kad tai yra „politinio ciklo klausimas“, nes savivaldos rinkimai dažnai padiktuoja „aštresnius konfliktus“.

„Aš taip prognozuočiau, kad artimiausius metus mes matysime daugiau tų diskusijų, bet tikimės, kad pavyks surasti tą kelią ir valstybei judėti tuo užtikrintu keliu į energetinę nepriklausomybę“, – aiškino jis.

Kėdainių rajono Tiskūnų ir šalia esančioms Šventybrasčio, Šetenių, Galkantų bendruomenėms priešinantis vėjo parko statybai  , A. Pikžirnis sako, kad reikia ieškoti dialogo: „Priešprieša ir kažkoks laužymas tikrai ne tas kelias.“

„Istorijoje yra buvę įvairių atvejų ir įvairių praktikų, kurios galbūt ir nedaro garbės. Bet reikia pripažinti, kad dabar tiek praktika, kaip yra informuojamos bendruomenės, tiek ir įstatyminė bazė yra gerokai pasikeitusi“, – sakė LVEA direktoriaus pavaduotojas.

„Reikia pripažinti, kad energetikos transformacija nevyksta Vilniuje. Ji vyksta regionuose ir todėl tik turint sutarimą su bendruomenėmis, tik randant bendrą kelią galime judėti į priekį“, – pridūrė jis.

Kėdainių savivaldybės administracijos direktorius Gintautas Muznikas sako, kad savivaldybėje šiuo metu yra išduota 13 vėjo jėgainių statybos leidimų, tačiau vystotojams nepavyksta dėl jų įrengimo susitarti su vietos bendruomenėmis.

„Kai bendrų sąlyčio taškų ieškoma, vienaip ar kitaip sprendimai randami. Todėl aš tikiuosi, kad iš tų vystytojų, kurie paskutiniai atėjo ir gavo statybos leidimus, jie įveikę visas kitas biurokratines kliūtis, tas vėjo jėgaines įrengs“, – sakė G. Muznikas.

Šiame straipsnyje:
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Arnoldas Pikžirnis
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