Per penkerius metus „Carlsberg“ įmonių grupė aplinkos taršą sumažino 30 proc.

Pristatydama 2019 m. veiklos ataskaitos rezultatus, tarptautinė alaus gamintoja „Carlsberg“ grupė, kuriai priklauso ir pirmaujanti Lietuvos gėrimų pramonės įmonė „Švyturys-Utenos alus“, pranešė apie ypatingą pažangą, įgyvendinant aplinkosauginės tvarumo programos „Kartu link nulio“ (angl. „Together Towards Zero“) ilgalaikius tikslus. Tarp reikšmingiausių pokyčių – aplinkos taršos mažinimas. Nuo 2015 m. net 30 proc. sumažintas į aplinką išmetamo CO2 kiekis, o prie to prisidėjo glaudus visų įmonių grupės partnerių ir pasaulinių ekspertų įtraukimas.

2019 m. užfiksuotas reikšmingas pokytis – visos „Carlsberg“ įmonių grupės daryklose santykinis CO2 emisijų kiekis sumažėjo 30 proc., palyginti su 2015 m. (arba 13 proc. lyginant su 2018 m.) išmetimais. Taip pat net 56 proc. visos įmonių grupėje suvartojamos elektros energijos šiuo metu išgaunama iš atsinaujinančių energijos šaltinių, o 2 daryklos, tarp jų ir „Utenos alaus“ darykla, bei 3 vandens valymo stotys paskelbtos kaip visiškai neutralios CO2 požiūriu.

„Didžiuojamės rezultatais, kurių mums pavyko pasiekti nuo to laiko, kai drauge pristatėme ir pradėjome įgyvendinti „Kartu link nulio“ programą. Bendradarbiaudami su įmonių grupės partneriais ir ekspertais visame pasaulyje, per penkerius metus nuo 2015 m. santykinį visos „Carlsberg“ grupės CO2 išmetimą jau spėjome sumažinti 30 proc., o vandens sunaudojimą – 12 proc. Pastangos siekiant bendro tikslo taps dar svarbesnės artėjant prie ne mažiau ambicingų 2030 m. tikslų“, – teigia „Carlsberg“ grupės generalinis direktorius Cees‘tas Hartas.

Vien per praėjusius metus, lyginant su 2018 m., „Carlsberg“ grupė iškastinio kuro vartojimą sumažino 11 proc. bei pasirašė CO2 mažinimo partnerystę su dešimčia tiekėjų, siekiant dar didesnio tvarumo pakuočių gamybos, ingredientų tiekimo ir kitose tiesiogiai su gamyba susijusiose veiklos srityse.

Taip pat įdiegtos plastiko eikvojimą mažinančios inovacijos: pradėta naudoti „Snap Pack“ klijavimo technologija, 78 proc. sumažinusi plastiko sąnaudas, įprasta pakavimo plėvelė pakeista į perdirbamą, taip pat nuolat didinamas perdirbamo plastiko naudojimas PET pakuotėse. O per 2019 m. net 5,3 mlrd. stiklo butelių buvo grąžinti, išplauti ir panaudoti pakartotinai.

Pasak „Carlsberg“ grupės generalinio direktoriaus, neįmanoma išspręsti klimato kaitos iššūkių, su kuriais susiduria pasaulis būdamas vienas. „Štai kodėl mes pavadinome savo programą „Kartu link nulio“. Tik dirbdami išvien, glaudžioje partnerystėje, galime pasiekti pažangą, įgyvendinti pokyčius, kurie veikiant po vieną – neįmanomi“, – pabrėžia C. Hartas.

Be šių rezultatų, „Carslberg“ grupė per pastaruosius metus taip pat sparčiai pasistūmėjo skatindama atsakingą vartojimą ir plėsdama nealkoholinio alaus gamybos apimtis. Be to, visoje įmonių grupėje, įskaitant ir „Švyturio-Utenos alaus“ daryklą Lietuvoje, veikia nulio nelaimingų atsitikimų kultūra, nuo 2015 m. padėjusi nelaimingų atsitikimų rodiklį visos grupės mastu sumažinti 44 proc. Būdama ne tik atsakingu darbdaviu, bet ir bendruomenės nariu, „Carlsberg“ įmonių grupė yra įsteigusi atskirą fondą „Carlsberg Foundation“, iš kurio per 2019 m. skirta maždaug 689 mln. DKK mokslinei, kultūrinei ir visuomeninei veiklai skatinti.

Apie tvarumo programą „Kartu link nulio“

2017 m. pradėta įgyvendinti aplinkosauginė tvarumo programa „Kartu link nulio“ yra „Carlsberg“ įmonių grupės strategijos dalis. Ji apima šiuos 4 kertinius socialinės atsakomybės ir aplinkosaugos tikslus: 1) nulis CO2 pėdsako alaus daryklose; 2) nulis vandens švaistymo; 3) nulis neatsakingo vartojimo; 4) nulis nelaimingų atsitikimų. Programa parengta bendradarbiaujant su pasaulio ekspertais, tarp kurių – „Carbon Trust“, Pasaulio gamtos fondas (WWF), ir yra tiesiogiai orientuota į Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus. Įgyvendinant „Carlsberg“ grupės CO2 mažinimo tikslus, savanoriškai prisidedama prie Paryžiaus klimato kaitos susitarimo ir bendro pasaulinio siekio, kad vidutinės temperatūros Žemėje didėjimas neviršytų 1,5 °C.