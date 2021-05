Penkeri „Lidl“ metai Lietuvoje: pavyko pakeisti požiūrį ir į darbuotoją, ir į pirkėją

Su „Lidl“ atėjimu siejamas kitoks darbdavio įvaizdis Lietuvoje. Nuo pirmosios dienos prekybos tinklas sėkmingai taikė kainos ir kokybės politiką. „Lidl“ pirmasis iš didžiųjų prekybos tinklų šalyje visiškai atsisakė vienkartinių plastikinių pirkinių maišelių. Tad neatsitiktinai dvejus metus iš eilės – šiemet ir pernai – Lietuvos gyventojai „Lidl“ pripažino tvariausiu prekės ženklu šalyje.

Dabar Lietuvoje jau veikia 55 „Lidl“ prekybos tinklo parduotuvės 22-uose šalies miestuose. Jose šiuo metu dirba daugiau nei 2,3 tūkst. darbuotojų.

Buvęs premjeras: konkurencija – pozityvu

2016-aisiais Lietuvos premjero pareigas ėjęs Algirdas Butkevičius kitądien, kai buvo atidarytos pirmosios „Lidl“ parduotuvės, teigė manąs, kad Vokietijos prekybos tinklo atėjimas į Lietuvą padidins konkurenciją ir sumažins kainas.

„Manau, kad rinkos ekonomikos sąlygomis, jeigu atsidaro dar papildomų prekybos centrų, tai jie atsidaro todėl, kad įvertina, matyt, mūsų rinkoje perkamąją galią. Tai rodo, kad žmonių realios pajamos didėja, perkamumas auga, tai tikriausiai ir daromos investicijos, kad tokių centrų būtų daugiau. Jeigu perkamumas arba mažmeninė apyvarta mažėtų, tai vargu ar kažkas investuotų ir atidarytų tokius prekybos centrus“, – taip investuotojo atėjimą į Lietuvą prieš penkerius metus komentavo A.Butkevičius.

Tada jis išreiškė viltį, kad „Lidl“ dar labiau padidins konkurenciją tarp prekybos centrų, o tai gali turėti įtakos mažesnėms kainoms. Dabar paklaustas, ar „Lidl“ atėjimas pateisino 2016-ųjų vasarą minėtus lūkesčius, A.Butkevičius dienraščiui sakė, kad konkurencija didžiuosiuose miestuose atnešė pozityvumo ir leido sumažinti prekių kainas.

„Mes visą laiką deklaravome, kad nors esame nedidelė šalis, bet esame atvira visiems – ir vietos, ir užsienio investicijoms. Deja, gaila, kad besiplečiant prekybos tinklams mažėja gyventojų skaičius“, – atkreipė dėmesį buvęs premjeras.

Gera kokybė už gerą kainą

Daugelyje Vakarų pasaulio šalių gyventojai jau kurį laiką noriai renkasi privačių etikečių produktus, o mūsų šalyje aukštą kokybės ir kainos santykį užtikrinančių gaminių pakilimą iš dalies galima sieti su prekybos tinklo „Lidl“ startu šalyje. Lietuvoje atsiradus pirmosioms privačioms etiketėms, buvo akcentuojama tik žema šių produktų kaina ir mažai investuojama į pačios prekės kokybę. Pasak ekspertų, „Lidl Lietuva“ savo pavyzdžiu bando šį stereotipą keisti.

„Labai sustiprėjo takoskyra tarp privačių prekių ženklų ir žinomų gamintojų prekių ženklų. Tai buvo pastebima tiek komunikacijos, tiek kainų ar tarpusavio lyginimo kontekstuose. Galima sakyti, kad privačių prekių ženklų reikšmė Lietuvoje auga, o „Lidl“ prie to svariai prisidėjo“, – atkreipė dėmesį ir UAB „Talentų namai“ direktorius, mažmeninės prekybos ekspertas Justas Gavėnas.

Pasak ekspertų, dažniausiai Lietuvoje pasitaikantis prekybininko privatus prekės ženklas ir yra tinklo ženklas. Taip pirkėjas gauna pažadą apie konkrečią prekę arba visą jų liniją. Prekybininkas prisiima visišką atsakomybę už savo ženklu pažymėtą prekę, todėl siekia kontroliuoti visus jos aspektus – gamybą, kokybę, kainą.

„Dažnai po privačia prekės etikete slepiasi gerai visiems žinomi produktai, daugelis jų yra gaminami net tų pačių tiekėjų, kurie siūlo ir gerai žinomus prekės ženklus. Derėdamiesi dėl šių produktų, mes nemokame už gamintojo patiriamas rinkodaros išlaidas, pardavimų skatinimus ar kitas su gamyba nesusijusias išlaidas, mes perkame tik patį produktą ir jo receptūrą. Todėl galime pasiūlyti aukštą privačių prekės ženklų kokybę už geriausias kainas“, – paaiškino „Lidl“ Pardavimų skatinimo departamento vadovas Linas Baltušis.

Vakarietiškas darbdavio požiūris

Atėjus į Lietuvą „Lidl“, apskritai pasikeitė ir kitų prekybos centrus valdančių darbdavių požiūris į darbuotojus. Anksčiau buvo dažnai kalbama apie pardavėjų, kasininkų sunkias darbo sąlygas ir menkus atlyginimus, pastaraisiais metais šios temos išsekusios. Visiškai kitaip imta vertinti prekybos darbuotojo profesija.

„Investuotojo atėjimas išjudino prekybos rinką, privertė ir kitus didinti atlyginimus, gerinti darbo sąlygas, pakeitė šios srities kultūrą. Norėjau atkreipti dėmesį, kad apskritai Lietuvoje veikiančiose užsienio kompanijose uždarbis yra pusantro karto didesnis nei lietuviškose įmonėse“, – dienraščiui pasakojo A.Butkevičius.

Vos atėjęs į Lietuvą „Lidl“ prekybos tinklas tapo vienu geidžiamiausių darbdavių šalyje. Čia darbuotojai ne tik uždirba vienus didžiausių atlyginimų mažmeninės prekybos rinkoje (pavyzdžiui, rekvizitai.lt balandžio duomenimis, siekia 1618,58 euro), bet gauna ir kitų motyvacinių priedų.

Pasak prekybos tinklo „Lidl Lietuva“ personalo vadovės ir valdybos narės Sandros Savickienės, norint kurti šiltą ir draugišką atmosferą darbovietėje, būtina investuoti į nuolatinį darbuotojų ugdymą ir ilgalaikę ateitį, tačiau nevalia pamiršti ir papildomų motyvacinių priemonių.

Išskirtinis dėmesys nuolat skiriamas ir darbuotojų sveikatai. Papildomas privatus sveikatos draudimas, kuriuo „Lidl“ darbuotojai, nepriklausomai nuo užimamų pareigų, yra draudžiami jau trečius metus, taip pat suteikia saugumo jausmą, motyvacijos darbe. Darbuotojai gali be jokių apribojimų lankytis privačiose klinikose, kuriose jie bus aptarnaujami greičiau ir patogiau, nes nereikia laukti eilėse. Taip pat skiriama lėšų stacionariam gydymui ir receptiniams bei nereceptiniams vaistams, maisto papildams, vitaminams. Be to, šaltojo sezono metu sudaroma galimybė ne tik komandos nariams, bet ir jų vaikams iki keturiolikos metų nemokamai skiepytis nuo gripo.

Norint kurti šiltą, draugišką atmosferą darbovietėje, būtina investuoti į darbuotojų ilgalaikę ateitį, taip pat nevalia pamiršti ir papildomų motyvacinių priemonių.

Kaip tinklą vertina žmonės?

Šiemet tyrimų bendrovės „Kantar“ atlikta reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa atskleidė, kokias savybes „Lidl Lietuvai“ priskiria dirbantys šalies gyventojai.

„Ši apklausa parodė, kad šalies gyventojai mato ir vertina mūsų įmonės indėlį į žmogiškųjų išteklių sritį. Tai – ne tik tokie objektyviai pamatuojami kriterijai kaip konkurencingas atlygis ar papildomos naudos, bet ir draugiškos bei šiltos vidinės atmosferos kūrimas. Suprantame, kad mūsų darbuotojų gerovės užtikrinimas yra vienas pagrindinių sėkmingos veiklos aspektų“, – tyrimų rezultatus komentavo S.Savickienė.

Sandra Savickienė/„Lidl“ nuotr.

Apklausos dalyviai „Lidl Lietuvai“ kaip darbdaviui priskyrė tokias savybes kaip šiltumas, draugiškumas ir geranoriškumas. Prekybos tinklą respondentai asocijavo su tokiomis darbdavio savybėmis kaip bendrumo ir priklausymo kolektyvui jausmas bei paprastumas. Organizacijos darbuotojai nurodė ir paslaugumą, atvirumą bei nuoširdumą.

Galiausiai dirbantys šalies gyventojai prekybos tinklui „Lidl Lietuva“ komandos nariams labiau nei kitų šalies prekybos tinklų personalui priskyrė teigiamus emocinius faktorius, ypač energingumą, veiklumą, kompetenciją ir sutelktumo jausmą.

Tyrimas papildomai atskleidė, kaip į prekybos tinklą žiūri ir jame dirbantys darbuotojai. „Lidl“ kaip darbovietė, „Lidl Lietuva“ komandos narių akimis, – geranoriška, spontaniška, jaunatviška, gyvybinga ir šilta.

Ji pažymi, kad gerą atmosferą darbe atskleidžia ir kiti aspektai: „Pavyzdžiui, puikią darbuotojų savijautą mūsų organizacijoje atspindi ir įmonėje vis labiau populiarėjanti darbuotojų rekomendacijų programa – kasmet sulaukiame apie 100 esamų darbuotojų rekomendacijų į atviras pozicijas. Tai rodo, kad mūsų personalas nebijo, o atvirkščiai – drąsiai kviečia savo artimuosius, draugus ar pažįstamus prisijungti prie prekybos tinklo „Lidl Lietuva“ kolektyvo.“