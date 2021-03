Patarimai norintiems susigrąžinti skolą: delsti tikrai neverta

Visuomenėje yra sąžiningų žmonių, bet yra ir asmenų, linkusių piktnaudžiauti mūsų gerumu. Skolininkas, geranoriškai negrąžinantis skolos, gali mus įvelti į nemalonią situaciją. Ką reikėtų žinoti tiems, kurie skolina pinigus ar siekia susigrąžinti skolą? Situaciją komentuoja teisininkas Saulius Narbutas, MB „Teisės ir IT sprendimai“ vadovas, pelnęs verslo klientų pripažinimą ir pasitikėjimą.

– Ar išties skolų išieškojimas sudėtingas procesas?

– Na, mūsų šalyje gyvena ypatingai draugiški žmonės. Draugams, giminėms ar verslo partneriams visuomet norime padėti net negalvodami, kad paskolinti pinigai gali tapti nesutarimų priežastimi, rimtu finansiniu nuostoliu. Deja, ši situacija pasitaiko ne taip ir retai. Dažnai išnaudojamos galimybės susitarti gražiuoju, skola negrąžinama net ir dalimis. Skolininkas pradeda vengti susitikimų, neatsako į telefono skambučius. Dažnai manipuliuoja pasakodamas apie neatsiskaičiusius verslo partnerius, pablogėjusią šeimos narių sveikatą, bando sugraudinti kitokiais pramanais. Žmonės šioje situacijoje abejoja. Jie nebežino, ar verta galvoti apie teisines galimybes, o gal pasitikėti ir laukti, kol skolininkas geranoriškai atsiskaitys?... Skolų išieškojimo specialistai to daryti nerekomenduoja.

– Ką daryti norint išvengti panašios situacijos?

– Prieš skolinant pinigus visų pirma reikėtų įvertinti skolininko finansinę padėtį. Sunki finansinė padėtis yra dažnas pasiteisinimas negrąžinti skolos. Tačiau tai negali būti rimta priežastimi delsti, kad būtų pradėtas skolos išieškojimas. Skolų išieškojimo specialistai gali įvertinti įmonės finansinę padėtį. Žinodami skolininko situaciją, galėsite nuspėti, kokios skolos grąžinimo galimybės. Esant nors mažiausiai rizikai, galima atsisakyti skolinti jam pinigų. Svarbu fiksuoti visus skolos faktą pagrindžiančius dokumentus. Vekselis ar skolos raštelis garantuoja, kad skolos išieškojimas vyks sklandžiai. Dar geriau, jei šie dokumentai yra patvirtinti notaro. Taip pat išsaugokite ir susirašinėjimą su skolininku skolos klausimais. Tai gali būti tiek SMS žinutės, tiek elektroniniai laiškai. Kuo daugiau įrodymų turėsite, kad skolininkas nesutiko geranoriškai grąžinti skolos, tuo didesnė tikimybė, kad skolos išieškojimas bus greitas ir paprastas.

– Ar dažnai žmonės nusivilia ir nebeieško skolos?

– Tikrai taip, daugelį apima beviltiškumo jausmas. Be specialistų pagalbos skolų išieškojimo procese sunku išsiversti. Labai svarbu, kad teisininkas turėtų patirties būtent su skolų išieškojimu. Akivaizdu, kad specialistas, kuriam skolų išieškojimas yra pagrindinė veikla, žymiai geriau žinos, kaip greičiau ir lengviau pasiekti norimą rezultatą, nei tas, kuris specializuojasi kitokio pobūdžio bylose. Profesionalus specialistas parinks tinkamiausią skolos išieškojimo būdą. Skolų išieškojimo bendrovės vykdo ikiteisminį ar teisminį skolos išieškojimą. Pirmuoju atveju skolos išieškojimo bendrovė atlieka veiksmus, raginančius skolininką grąžinti skolą. Jam siunčiami raštiški priminimai, supažindinama su skolos negrąžinimo pasekmėmis ir ieškoma abiems pusėms naudingų kompromisų. Daugeliu atvejų ikiteisminis skolų išieškojimas duoda gerus rezultatus ir skola grąžinama be teismo procedūrų. Tai be abejo geriausias variantas: sutaupoma ir laiko, ir pinigų, kuriuos tektų skirti teisminiams procesams. Na, o jei ikiteisminis skolos išieškojimas nesėkmingas, juk visuomet galite pasirinkti ir antrąjį, šiek tiek ilgesnį ir sudėtingesnį variantą – teisminį skolos išieškojimą.

– Kiek laiko reikėtų laukti ?

– Labai dažnai žmonės patiki skolininko pažadais, pasakomis, tampa nepagrįstų manipuliacijų auka. Jie laukia, nesikreipia kvalifikuotos pagalbos. Paskutinis, tačiau ne mažiau svarbus mano patarimas – nedelsti. Laikas nėra palankus kreditoriui. Užvilkinus procesus, skolininko įmonė gali ir bankrutuoti. Tai daugelis skolininkų puikiai žino, tuo piktnaudžiauja. Protingas terminas teisėje yra 7 darbo dienos. Ilgiau laukti savo paskolintų pinigų nevertėtų. Jei išnaudojote visas galimybes atgauti savo pinigus be trečiųjų šalių pagalbos ir jos nedavė jokios naudos, kreipkitės į profesionalus. Jei skolininkas metus ar dar ilgiau neatsiskaitė, laukimas nieko nepakeis, o kai kuriais atvejais skolos išieškojimas dėl to gali tapti tik dar sudėtingesnis.