Paskelbtas Registrų centro vadovo konkursas

Ministras Edvinas Grikšas sako, jog vienas svarbiausių centro prioritetų turi būti kibernetinis ir duomenų saugumas.
„Augant skaitmeninių paslaugų reikšmei būtina užtikrinti valstybės informacinių sistemų atsparumą, patikimumą ir visuomenės pasitikėjimą jomis. Registrų centrui taip pat būtinas technologinis atsinaujinimas, kuris leistų modernizuoti sistemas ir užtikrinti aukščiausius duomenų apsaugos ir paslaugų kokybės standartus“, – pranešime teigė E. Grikšas.
Kandidatai privalo turėti ne mažesnę kaip penkerių metų vadovaujamo darbo patirtį per pastaruosius 10 metų. Paraiškų laukiama iki birželio 12 dienos.
Naujo vadovo darbo užmokestis sieks nuo 8,8 tūkst. iki 19,8 tūkst. eurų (iki mokesčių).
Pernai vidutinė RC vadovo alga siekė 11 tūkst. eurų (iki mokesčių), kintama metinė atlygio dalis – 1,3 tūkst. eurų. Tuo metu pirmąjį šių metų ketvirtį vidutinė vadovo alga siekė 12,8 tūkst. eurų (iki mokesčių).
BNS rašė, kad praėjusį penktadinį viešai paskelbus apie duomenų vagystę, pirmadienį iš pareigų pasitraukė Registrų centro vadovas Adrijus Jusas, o pareigas laikinai eina RC Prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas.
E. Grikšas yra sakęs, jog jam bei premjerei dar balandį sužinojus apie pavogtus duomenis, paaiškėdavo vis naujų detalių dėl buvusio Registrų centro vadovo veiksmų rūpinantis duomenų saugumu.
Jis teigė nebuvęs patenkintas A. Juso komunikacija su ministerija ir tuo, kaip greitai buvo priimti reikalingi sprendimai.
Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą. Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vyko per iš užsienio „nulaužtas“ Migracijos departamento darbuotojų paskyras.
Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų vagystės siekia dar šių metų pradžią, o Registrų centrui apie tai tapo žinoma balandį.
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