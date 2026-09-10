Paskelbė Registrų centro vadovą

Kaip pranešė valstybės įmonė, naujojo vadovo tikslas – užtikrinti patikimą nacionalinės reikšmės informacinių sistemų veikimą ir juose esančių duomenų saugumą.
„Registrų centras yra atsakingas už daugiau nei 20 valstybinės reikšmės registrų ir informacinių sistemų. Įmonės klientų ir visos visuomenės lūkestis – stabilus šių sistemų veikimas, maksimali duomenų apsauga ir šiuolaikiškas paslaugų teikimas bei klientų aptarnavimas. Būdamas šios organizacijos vadovu sieksiu atliepti šiuos lūkesčius ir užtikrinti įmonei keliamų tikslų įgyvendinimą“, – pranešime cituojamas V. Bitinas.
RC teigimu, naujasis įmonės vadovas turi daugiau kaip 20 metų vadovavimo ir technologijų valdymo patirties. Iki šiol jis ėjo bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ (LTG) technologijų direktoriaus pareigas, koordinavo informacinių technologijų (IT), skaitmenizavimo, techninės plėtros, energetikos bei technologijų sritis.
Jis taip pat yra bendrovės „Regitra“ valdybos narys, atsakingas už skaitmenizavimą, IT ir kibernetinę saugą, o anksčiau V. Bitinas vadovavo strategijos ir plėtros sritims „EPSO-G“ bei Lietuvos pašte. Be to, naujasis RC vadovas Kauno technologijos universitete yra įgijęs informatikos inžinerijos magistro laipsnį.
Naujojo RC vadovo atranka paskelbta po paaiškėjusios didelio masto duomenų vagystės iš direktoriaus pareigų gegužę atsistatydinus Adrijui Jusui. Nuo tada laikinai bendrovei vadovavo RC Prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas.
Birželį ELTA skelbė, kad naujojo RC vadovo atrankoje iš viso sulaukta 24 kandidatų paraiškų.
Generalinė prokuratūra nuo balandžio vidurio tiria incidentą, per kurį iš RC galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto išrašų, per vagystę paveiktų gyventojų skaičius siekia apie 0,5 mln.
Dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
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