Pasaulinė natūralios aplinkos diena: tvarumas neatsiejamas nuo atsakingo „Iki“ verslo

Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad prekybos tinklas tvarumo principais remiasi kiekviename žingsnyje: nuo tiekėjų ir jų tiekiamos produkcijos pasirinkimo, gyvūnų gerovės iki aplinkai draugiškos įrangos įdiegimo.

„Tvarumas prekybos tinklo veikloje užima itin svarbią vietą. Atsižvelgiame, kokį poveikį darome aplinkai ir kokiais sprendimais galime jį sumažinti. Ne mažiau svarbu ir pirkėjų atsakingumas bei tvarus vartojimas. Visoje prekybos tinklo veikloje vadovaujamės aplinkai draugiškais principais: rūpinamės gyvūnų gerove, mažiname maisto švaistymą, naudojame žaliąją energiją, taikome ir žiedinės ekonomikos principus. Prisidedame ir prie visuomenės sąmoningėjimo, pastebime, kad ir pirkėjai tokius mūsų žingsniu vertina“, – teigia V. Budrienė.

Bendradarbiavimas su labdaros organizacijomis

Skaičiuojama, kad vienas Europos Sąjungos gyventojas per metus išmeta net 180 kg maisto atliekų. Tuo tarpu skurstančiųjų ir tų, kuriems reikalinga kasdienė pagalba maistu, nemažėja, todėl siekdamas išvengti maisto švaistymo, prekybos tinklas nespėjamus parduoti produktus perduoda „Maisto bankui“. Šis žingsnis padeda prisidėti ir prie skurdo, ir aplinkos taršos mažinimo: organizacijai atiduodamas visas nespėtas parduoti maistas, paliekant laiko iki pasibaigiant jo galiojimo terminams jį paskirstyti sunkiau besiverčiantiems gyventojams.

„Visoje savo veikloje įgyvendiname sprendimus tvarumo tikslams pasiekti. Norėdamas išvengti maisto švaistymo, prieš daugiau kaip dešimtmetį mūsų prekybos tinklas tapo pirmuoju ir didžiausiu „Maisto banko“ rėmėju. Šiai organizacijai perduodame ne tik vaisius, daržoves, duonos bei mėsos gaminius, bet ir ne maisto produktus. Vien 2020 m. „Iki“ perdavė 3 295 007 kg įvairaus maisto už daugiau kaip 5,84 mln. Eur“, – teigia V. Budrienė.

Gyvūnų gerovė – dar vienas prioritetas

V. Budrienės teigimu, gyvūnų gerovės didinimas – viena iš kertinių aplinkosaugos sričių, todėl tam nuolat peržiūrimi ir keičiami prekybos tinklo veiklos procesai. Prieš kelerius metus į prekybos tinklo asortimentą buvo įtraukta vištiena be antibiotikų, o šių metų pavasarį prekybos tinklas priėmė ir dar vieną sprendimą – kulinarijos gaminiuose taip pat naudoti tik vištieną be antibiotikų.

„Rūpindamiesi gyvūnų gerove, siekiame ir geresnių vištų auginimo sąlygų. Paukščių auginimas be antibiotikų užtikrina jiems kokybišką pašarą, tai padeda paukščiams išlikti sveikiems per visą augimo laikotarpį. Šios priežastys lemia aukštą be antibiotikų užaugintų vištų mėsos kokybę“, – sako V. Budrienė ir priduria, kad prekybos tinklas pirmasis kulinarijos gaminiuose nustojo naudoti ir narvuose laikomų vištų kiaušinius.

Dėmesys gyvūnų gerovei „Iki“ paskatino pirmąjį iš prekybos tinklų Lietuvoje nutraukti prekybą gyva žuvimi. Dar 2020 m. pavasarį buvo išmontuoti paskutiniai gyvos žuvies akvariumai „Iki“ parduotuvėse.

Šis žingsnis padėjo pasiekti ir daugiau tikslų – tinklo vandens sąnaudos sumažėjo net 33 proc.

Energetiniai sprendimai

Prekybos tinklas nuolat peržiūri ir sprendimus, kaip sutaupyti energijos sąnaudas, o kartu ir anglies dvideginio išmetimą į aplinką.

Dar 2016 m. pradėtas atnaujinti LED apšvietimas tinklo parduotuvėse. Per penkerius metus energijos išteklius taupantis LED apšvietimas jau yra įrengtas 70 proc. tinklo parduotuvių. Planuojama, kad iki 2022 metų pabaigos jis bus įdiegtas visose parduotuvėse. Taip pat naudojamos ir pažangios pastato monitoringo sistemos. Jos veikia 80 proc. parduotuvių, o iki šių metų pabaigos turėtų būti įdiegtos ir likusiose. Taip pat dar 2018 m. pradėta pereiti prie žaliosios elektros energijos naudojimo. Jos kiekis bendrame suvartojamos elektros kiekyje nuolat didinamas ir šiuo metu žalioji elektros energija sudaro net 86 proc. visos prekybos tinklo sunaudojamos energijos.

Pasak V. Budrienės, prie energijos taupymo prisideda ir visų parduotuvių, sandėlių ir administracijos darbuotojai savo kasdieniais veiksmais. Taip pat sudarytos sąlygos darbuotojams pirkti žaliąją energiją savo reikmėms.