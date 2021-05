Pandemijos iššūkiai nepalaužė: „Viada LT“ ir toliau skinasi kelią į klientų širdis

Išbandymų netrūko

2020-ieji ir 2021-ųjų pradžia UAB „Viada LT“, kaip ir daugeliui įmonių, buvo gana įtempta bei kupina nežinomybės. Plintant COVID-19 infekcijai, bendrovei teko operatyviai ieškoti būdų, kaip maksimaliai užtikrinti ne tik darbuotojų, bet ir klientų saugumą.

Sugriežtinus higienos reikalavimus, darbuotojams tenka dažniau nei įprastai vėdinti patalpas, dezinfekuoti paviršius, patiekti, supakuoti kavos ir maisto produktus kiek įmanoma saugiau tam, kad būtų užkirstas kelias infekcijai plisti.

Laikini ekonominiai suvaržymai Lietuvoje, Baltijos šalyse, kaip ir visame pasaulyje, turėjo ypač didelę reikšmę degalų kainų kritimui ir vartojimui, todėl darė tiesioginę įtaką bendrovės generuojamai apyvartai bei finansiniams rezultatams. Natūralu, kad bendrovės degalų pardavimai ir veiklos praradimai buvo žymūs. Bendrai 2020-aisiais mažmeninė degalų rinka Lietuvoje krito 2,08 proc., Latvijoje – 7,7 proc.

Verslo klientų, vežėjų apsilankymo dažniui ir pirkimo įpročiams pandemija darė minimalią įtaką. Tačiau, maksimaliai apribojus fizinių asmenų judėjimą, žymiai sumažėjo šių klientų skaičius degalinėse, mažėjo ir pardavimai. Vis dėlto 2021-ųjų pavasarį sušvelnintos karantino sąlygos ir atšaukti judėjimo suvaržymai tarp savivaldybių leido įkvėpti optimizmo. Nors pirmąjį 2021 m. ketvirtį degalų pardavimai vis dar buvo mažesni, lyginant su 2020 m., tačiau kovo–balandžio mėnesiais jau aiškiai stebėtos atsigavimo tendencijos ir fizinių asmenų didesnis judrumas.

Jaučia socialinę atsakomybę

Įmonių praradimams kompensuoti šalies Vyriausybė skyrė nemažai paramos priemonių. Paklaustas, kokiomis jų naudojosi „Viada LT“ degalinių tinklas, bendrovės vadovas Linas Vytautas Karlavičius atsakė, kad įmonė yra socialiai atsakinga, todėl buvo nuspręsta į subsidijas iš valstybės biudžeto nepretenduoti.

Matydami tokį didelį skaičių klientų, įsitraukiančių į lojalumo programą, ir suteikdami reikšmingų nuolaidų bei naudų, esame tikri, kad ir toliau turime tai vystyti.

Pasak pašnekovo, per minimą laikotarpį klientų srautas ir pardavimai sumažėjo, tad bendrovė buvo priversta peržiūrėti degalinių parduotuvių darbo laiką. Vis dėlto nė vienas įmonės darbuotojas nebuvo išleidžiamas į prastovas, nes bendrovė veiklos nestabdė.

Paslaugų įvairovė plečiasi

Pagrindinė pastarojo dešimtmečio tendencija – apskritai mažėja prekybos naftos produktais dalis. Galima teigti, kad per dešimt metų maisto ir įvairių prekių bei paslaugų pardavimų dalis pastebimai išaugo – nuo 20 proc. iki 45 proc. Todėl itin daug dėmesio skiriama degalinėje ruošiamam šiltam maistui ir gėrimams. Klientams siūloma mėgautis šviežiai maltų pupelių kava, skanauti čia pat kepamų bandelių. Degalinių darbuotojai visada pasiruošę pasiūlyti gardžių, pagal specialius receptus paruoštų užkandžių, dešrainių, sumuštinių, salotų. „Viada LT“ degalinėse taip pat siūlomas platus papildomų paslaugų spektras: čia galima pasinaudoti modernių automatinių plovyklų paslaugomis, išsinuomoti priekabą, susimokėti mokesčius už kelius, komunalinius mokesčius, išsigryninti pinigų ir net gauti paskolą.

„Siekiame būti vairuotojams patogus degalinių tinklas, kurio pagrindinis tikslas – patenkintas ir sugrįžti norintis klientas. Orientuojamės į kiekvieną automobilio vairuotoją ir keleivį. Tokia mūsų verslo filosofija, – sakė generalinis direktorius L.V.Karlavičius. – Degalinės – ne tik vieta, kurioje tik galima įsigyti degalų ir kavos, čia galima nusiplauti ir išsisiurbti automobilį, išsinuomoti priekabą, įsigyti draudimo polisą, sumokėti mokesčius ar nusipirkti dujų balioną.“

Klientams padeda taupyti

„Viada LT“, vadovaudamasi savo šūkiu – „Apsimoka sustoti“, ir toliau ketina laikytis šios nuostatos. Degalinėse klientų laukia ne tik geros degalų, paslaugų ir prekių kainos, bet ir įvairūs naudingi pasiūlymai. „Viada Plus“ lojalumo programa suteikia galimybę naudotis specialiomis nuolaidomis degalams, prekėms ir paslaugoms, dalyvauti organizuojamose akcijose. Jau 2020-aisiais „Viada“ mobiliosios aplikacijos vartotojų skaičius peržengė įspūdingą 185 tūkst. ribą.

Kartu auga ir suteikiamų nuolaidų suma: „Viada LT“ skaičiavimais, jų lojalumo programos dalyviai per 2020 m. pildamiesi degalų sutaupė daugiau nei 13,7 mln. eurų. Be to, per 2020 m. „Viada Plus“ lojalumo kortelėse klientai sukaupė beveik 1,4 mln. eurų, kuriais dengė pusę degalinėse perkamų prekių ir paslaugų sumos. Taip pat lojaliems klientams per metus buvo suteikta apie 950 tūkst. nemokamos kavos vienetų, dešrainių ir plovyklų plovimo programų.

185 tūkst. – tokią ribą per 2020-uosius peržengė „Viada“ mobiliosios aplikacijos vartotojų skaičius.

„Matydami tokį didelį skaičių klientų, įsitraukiančių į lojalumo programą, ir suteikdami reikšmingų nuolaidų bei naudų, esame tikri, kad ir toliau turime tai vystyti“, – teigė L.V.Karlavičius.

Beje, nepaisant sudėtingo laikotarpio, pernai „Viada LT“ pavyko atidaryti tris naujas, rekonstruoti dvi jau veikiančias degalines ir dvi plovyklas, taip pat buvo atidarytos keturios naujos plovyklos. Bendrovės investicijos siekė apie 8 mln. eurų. Didžioji jų dalis buvo skirta atnaujinti ir toliau plėsti prekybos tinklą. Šiemet „Viada LT“ žada ir toliau tęsti plėtrą bei didinti pasiūlą savo klientams. Beje, kauniečiai, būdami racionalūs klientai, taip pat vertina bendrovės pastangas. Daugelis „Viada LT“ degalinių Kaune ir Kauno rajone tapo mėgstamomis mūsų miesto ir rajono gyventojų apsipirkimo bei atokvėpio stotelėmis.