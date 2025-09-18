Nausėda: naujos „Teltonikos“ gamyklos mažins šalies priklausomybę nuo importo

Prezidentas Gitanas Nausėda sakė, kad šios gamyklos stiprins Lietuvos konkurencingumą leis sumažinti priklausomybę nuo komponentų importo iš trečiųjų šalių.
„Man tai daugiau nei verslo projektas, tai investicija į Lietuvos technologinę nepriklausomybę ir ekonominį saugumą. Kartu tai liudijimas, kaip toli kaip valstybė nužengėme“, – gamyklų atidarymo metu ketvirtadienį kalbėjo G. Nausėda.
„Galbūt ne viskas dar čia iki galo įrengta, tačiau jau šiandien matau, kad aukštos kvalifikacijos chemikai, fizikai, kitų mokslų atstovai, magistrai, doktorantai turės progą dirbti ir atiduoti savo gabumus čia, o ne kažkur tai pakelti sparnus už jūrų marių“, – vėliau žurnalistams sakė G. Nausėda.
Atverdama naujas gamyklas „Teltonika“ baigia pirmąjį apie 3,5 mlrd. eurų vertės „Teltonika High-Tech Hill“ aukštųjų technologijų parko plėtros etapą – šioje teritorijoje Vilniaus pašonėje iš viso veiks 10 gamyklų.
„Šie objektai reiškia (...) gamybos pajėgumus, leisiančius Lietuvai tapti viena svarbiausių elektronikos gamybos centrų šioje Europoje. Bandome sukurti vertikaliai integruotą, savarankišką, visą gamybos grandinę. Nuo prototipo iki serijinio produkto pagaminimo“, – renginyje sakė laikinasis ekonomikos ir inovacijų ministras Lukas Savickas.
Gamyklose bus gaminamos spausdintinio montažo plokštės, plastiko ir mechanikos komponentai bei elektronikos detalės, o vienoje jų elektronikos komponentai bus surenkami.
„Mūsų tikslas – išsaugoti kompetencijas, žmones, kurie geba Europoje, Lietuvoje kurti tokias technologijas. Viską perkėlus į Aziją liktume lengvai nugalimi“, – renginyje sakė „Teltonika IoT Group“ įkūrėjas bei jos akcininkės „AGP Investments“ vadovas Arvydas Paukštys.
Komponentai jau gaminami
„Iš Kinijos atimsim duoną. (...) šiek tiek gaminsime gal brangesnę produkciją, bet tai nesumažins mūsų konkurencingumo dėl informacijos saugumo. Ypač gynybos, medicinos, automotive sektoriams tikrai reikalinga bus mūsų pagalba. Ir manau, mes pakankamai turėsim užsakymų čia, kad veiktume pilnu pajėgumu“, – vėliau žurnalistams sakė A. Paukštys.
Verslininko teigimu, gamyklos ketvirtadienį jau pradėjo gaminti pirmuosius komponentus: „Šiandien gaminame 10 milijonų gaminių per metus. Dabar galėsime gaminti 30 milijonų.“
Anot jo, daiktų internetui reikalingi komponentai – lustai, kuriems reikalingas dirbtinis intelektas, todėl šalia iškils dirbtinio intelekto gamykla.
„Galbūt 100 procentų visko čia negalim pagaminti Lietuvoje, bet tai yra kritiniai komponentai bus gaminami pas mus dėl greičio, dėl saugumo ir patikimumo“, – kalbėjo A. Paukštys.
Be 10 gamyklų, iki 2030-ųjų 55 hektarų ploto „Teltonika High-Tech Hill“ parke taip pat veiks tyrimų ir plėtros centras, dirbtinio intelekto duomenų centras.
Pasak A. Paukščio, naujoms gamykloms jau rasta apie trečdalį darbuotojų, jos sukurs 1370 naujų darbo vietų.
Iki ketvirtadienio parke veikė dvi gamyklos.
Pernai lapkritį verslininkas pareiškė stabdantis 3,5 mlrd. eurų vertės „Teltonika High-Tech Hill“ gamyklų parko statybas, susidūrus su biurokratinėmis kliūtimis gaunant gamybai būtiną elektros galią bei institucijoms nesugebant pakeisti puslaidininkių gamyklos sklypo paskirties į pramoninę.
