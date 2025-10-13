Naujas etapas Lietuvos geležinkelių istorijoje – atgabentas pirmasis elektrinis traukinys

Kelias artimiausias dienas vyks traukinio parengiamieji darbai, po to – riedmens bandymai, o vežti keleivius juo planuojama kitais metais, pranešė LTG grupė.
„Jau kitąmet Lietuvos bėgiais riedėsiantys elektriniai traukiniai bus ne tik modernūs, bet ir patogūs, atitiks visų keleivių poreikius. Atnaujintas traukinių parkas pasiūlys greitesnes keliones visoje Lietuvoje – nuo didmiesčių iki regionų“, – pranešime sakė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Dėl skirtingo Lenkijos ir Lietuvos geležinkelio vėžių pločio ir nevienodų traukinių gabaritų elektrinis traukinys atskirais vagonais naktį iš pirmadienio į antradienį į Vilniaus intermodalinį terminalą buvo atgabentas sunkvežimiais.
„Naujasis elektrinis traukinys Lietuvoje – tai ne tik technologinis pasiekimas, bet ir mūsų komandos įsipareigojimas keleiviams. Siekiame, kad kelionės traukiniu būtų tvarios ir patogios, o naujieji traukiniai šiuos lūkesčius pavers kasdienybe – tiek keliaujant į darbą, tiek atrandant Lietuvą savaitgalį“, – pranešime sakė LTG grupės vadovas Egidijus Lazauskas.
Naujieji elektriniai traukiniai bus erdvesni ir pritaikyti visiems keleiviams, įskaitant ir turinčius fizinio judėjimo sunkumų. Po kelių dešimtmečių į traukinius sugrąžinta ir bistro zona.
