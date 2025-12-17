Ministras įvardino, kada bus baigtas Rūdninkų karinio miestelio statybos

„Lietuvai strateginis objektas statomas aplenkiant terminus. Kaip esu informuotas – dešimt mėnesių. Tai rodo, kad Lietuvos įmonės geba vykdyti tokio masto statybas“, – trečiadienį Rūdninkų miestelio statybvietėje žurnalistams sakė R. Kaunas.
Jo teigimu, greičiau nei numatyta vykstančios statybos padeda „nejausti įtampos“ prieš Vokietijos karių atvykimą.
„Tai (greičiau vykdomos statybos – BNS) nekelia papildomų įtampų ar papildomų stresų. Tiek vokiečiai turi galimybę planuotis taip, kaip planuojasi, tiek mes iš savo pusės darome tuos namų darbus, kurie yra suplanuoti. Didesnė sparta užtikrina, kad viskas įvyks laiku ir kokybiškai“, – tikino ministras.
Tuo metu Vokietijos brigados Lietuvoje vadas Christophas Huberis (Kristofas Huberis) džiaugėsi progresu statybvietėje.
„Aš labai dėkingas Lietuvai, kad jūs tai darote taip greitai, mes matome labai didelį progresą šio karinio miestelio statybose. Ir šis karinis miestelis yra mums labai svarbus. Nes tai bus mūsų namai“, – žurnalistams sakė Ch. Huberis.
„Aš pirmą kartą čia buvau 2023 metų spalį. Čia buvo miškas ir maži žvyrkeliai. Ir ką mes matome šiandien, iš tiesų yra pažanga“, – sakė Vokietijos kariškis.
Brigados atstovas teigė besitikintis, jog 2027 metų pabaigoje kariniame miestelyje jau bus 3,8 tūkst. Vokietijos karių.
Trečiadienį Rūdninkuose ant Vokietijos brigados štabo pastato iškėlus vainiką, žymintį aukščiausios pastato dalies statybų etapo pabaigą, miestelio pirmojo etapo rangovės „Eika Construction“ vadovas Almantas Čebanauskas teigė, jog pirmasis ekskavatorius į statybvietę įvažiavo lygiai prieš metus.
„Praeitų metų pabaigoje – gruodžio 17 dieną – lygiai prieš metus – įvažiavo į šią aikštelę pirmas ekskavatorius. (...) Visa mūsų komanda gyvena šiuo projektu ir dedam visas pastangas, kad jį įgyvendintume dešimt mėnesių anksčiau negu esam suplanavę“, – tikino A. Čebanauskas.
