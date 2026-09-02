Ministerija neturi informacijos, kad „Marytė retail“ susijusi su ES sankcionuotais subjektais

Apie pradedamą veiklą „Marytė retail“ paskelbė pirmadienį. Naujasis prekybos tinklas ketina konkuruoti žemų kainų segmente. Jo vadovas Povilas Ugianskis teigė, kad dalis tinklo parduotuvių įsikurs buvusiose uždarytų „Mere“ parduotuvių patalpose, o tai viešojoje erdvėje sukėlė abejonių dėl skaidrumo ir teisėtumo.
„Ministerija stebi ir analizuoja situaciją, susijusią su „Mere“ prekybos tinklu. Šiuo metu informacijos apie tai, kad viešoje erdvėje nurodyti galimi naujo prekybos tinklo steigėjai būtų susiję su ES sankcionuotais asmenimis ar įmonėmis, neturima“, – Eltai pateiktame atsakyme nurodė EIM.
Anot institucijos, pastebimas rinkos dalyvių susidomėjimas žemų kainų prekybos segmente yra geras ženklas, signalizuojantis apie augančią konkurenciją.
„Tai, kad žemų kainų segmente matome naujų rinkos dalyvių susidomėjimą, vertiname kaip teigiamą ženklą vartotojams, nes didesnė konkurencija gali suteikti daugiau pasirinkimo ir paskatinti prekybininkus konkuruoti kaina bei kitomis vartotojams svarbiomis sąlygomis“, – rašo ministerija.
EIM teigia, jog toliau bendradarbiaus su Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT), kuri yra atsakinga už tarptautinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvoje, bei Užsienio reikalų ministerija (URM), Vidaus saugumo departamentu (VSD), Antruoju operatyvinių tarnybų departamentu (AOTD) ir kitomis valstybės institucijomis, siekdami užtikrinti, kad Lietuvoje veiktų skaidrus ir atsakingas verslas.
„Lietuva yra atvira investicijoms ir konkurencijai, tačiau mūsų lūkestis aiškus – čia veikiantis verslas turi būti ne tik teisėtas ir skaidrus, bet ir atsakingas, atitinkantis demokratinių valstybių principus. Tai reiškia ir aiškią poziciją – Lietuvoje neturėtų būti vietos verslo modeliams, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai finansuoja agresorių režimus ar kitą nusikalstamą veiklą“, – teigė institucija.
„Marytė retail“ skelbia, kad yra naujos kartos skaidraus lietuviško kapitalo mažmeninės prekybos tinklas, plėtojantis žemų kainų parduotuvių formatą. Įmonė orientuojasi į efektyvų procesų valdymą, leidžiantį pirkėjams pasiūlyti geriausią kainos–kokybės santykį bei užtikrinantį finansinį saugumą partneriams.
ES sankcijos valdantiems „Mere“ parduotuves
Liepos pabaigoje ES įvedė sankcijas „Svetofor Group“ įkūrėjams ir bendrasavininkams, valdantiems ir Lietuvoje veikusio „Mere“ prekės ženklo parduotuves.
Į 21-ąjį ES sankcijų paketą įtrauktiems „Svetofor Group“ įkūrėjams ir bendrasavininkams priklauso daugiau kaip 2,2 tūkst. parduotuvių Rusijoje ir kitose šalyse, veikiančių su prekių ženklais „Svetofor“, „Mere“ ir „MyPrice“. Tarp jų yra ir Sergejus Šnaideris.
Nuo liepos 23 d. visi šių asmenų pinigai ir turtas ES turi būti įšaldyti, jiems draudžiama suteikti lėšų ar kitų ekonominių išteklių. Liepos 24 d., pasirodžius informacijai apie sankcijas „Mere“ valdytojams, Lietuvoje staiga buvo uždarytos prekybos tinklo parduotuvės.
Vėliau Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) kreipėsi į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą (FNTT), prašydama įvertinti, ar naujausiu ES sankcijų paketu suvaržyti asmenys nėra susiję su Lietuvoje veikiančiomis įmonėmis ir ar jiems neturėtų būti taikomi ribojimai.
Rugpjūčio pradžioje FNTT nusprendė įšaldyti „Mere“ tinklo valdytojos Lietuvoje „Valientė“ lėšas.
Tarnyba taip pat įšaldė dar dviejų įmonių „Litproduktai“ ir „Next Logistic“ lėšas. FNTT teigimu, jos taip pat susijusios su į ES sankcijų sąrašą įtrauktu verslininku, netiesioginiu „Mere“ valdytoju S. Šnaideriu.
Latvijos Finansinės žvalgybos tarnybos (FIU) teigimu, S. Šnaideris buvo įtrauktas į asmenų, kuriems taikomos ES sankcijos, sąrašą, nes jis teikia materialinę ar finansinę paramą veiklai, kuri pažeidžia ar kelia grėsmę Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenumui ir nepriklausomybei.
Naujausi komentarai