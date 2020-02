„Linava“ siekia didesnio skaidrumo vadovybėje

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ siekia renkamiems vadovams taikyti aukštesnius skaidrumo standartus. „Manau, ateis laikas, kai nepriekaištingos reputacijos reikalavimai bus keliami visiems „Linavos“ nariams be išimties, tačiau pradėti reikia nuo viršaus – prezidiumo narių. Verslui šiandien taikomi tvarumo, atsakomybės, sąžiningumo reikalavimai. To negali nepaisyti ir „Linava“, – sako „Linavos“ prezidentas Romas Austinskas.

Rengiantis artėjantiems „Linavos“ prezidiumo rinkimams, buvo nustatyta nauja tvarka, pagal kurią visi kandidatai turėtų pateikti anketas, ten nurodyti ne tik išsilavinimą, užimamas pareigas, patirtį šiame versle, įmonėse turimo transporto kiekį, skolas valstybei, fondams, asociacijai. Taip pat – ar pretendentas baustas už administracinius nusižengimus arba finansinius pažeidimus, ar dėl jo veiksmų šiuo metu nevyksta ikiteisminis tyrimas. Pretendentui buvo suteikta galimybė pareikšti nuomonę, kiek jis priklausomas, jei apskritai priklausomas, nuo alkoholio, narkotikų, lošimų. Tačiau tokia tvarka buvo apskųsta teismui ir teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones.

– Kodėl „Linava“ renkamiems savo valdžios atstovams ėmė kelti aukštesnius reikalavimus?

– Pasaulis sparčiais žingsniais žengia į priekį ir tos vertybės, kuriomis verslas vadovavosi prieš 30 metų, gerokai pasikeitė. Visi puikiai matome, kad šiandien verslas žengia visai kitu keliu negu anksčiau – jam keliami tvarumo, atsakomybės, sąžiningumo reikalavimai. To negali nepaisyti ir „Linava“, kuri per ilgą egzistavimo laiką išgyveno ir pakilimų, ir nuopuolių.

Šiandien matome būtinybę tapti skaidria ir patikima organizacija, pagalbininku ar net tarnu vežėjams, todėl privalome kelti sau aukštus reikalavimus. Pamėginkite įsivaizduoti situaciją, kai žinomai įmonei ateina vadovauti daugybę bylų, ginčų, skolų turintis, abejotinos reputacijos vadovas. Jo „turtas“ tikrai nepadės įmonės veiklai, trukdys sklandžiam darbui, menkins reputaciją. Tokį vadovą verslo savininkas greitai pakeistų, ieškotų tokio, kuris savo reputacija prisidėtų, o ne trukdytų verslui. Tad kodėl „Linavoje“ turėtų būti kitaip?

Manau, kad ateis laikas, kai nepriekaištingos reputacijos reikalavimai bus keliami visiems nariams be išimties, tačiau pradėti reikia nuo viršaus – prezidiumo narių. Kokia nauda bus vežėjams, jei į „Linavos“ prezidiumą ateis nuolat besibylinėjantys, teismų procesuose paskendę asmenys? Tokie dažniausiai sprendžia savo privačias problemas, o vežėjų problemos lieka už nugaros. Dabar turime puikią progą, nes baigiasi dabartinio „Linavos“ prezidiumo kadencija, šį pavasarį turi būti organizuojami nauji rinkimai.

Reikia pripažinti, kad dabartiniai „Linavos“ įstatai gana abstraktūs, kai kurie punktai tikrai nenaudingi vežėjų bendruomenei, nes mažina asociacijos veiklos efektyvumą. Juos tikrai reikia tobulinti. Dauguma asociacijų turi savo etikos taisykles. Mes irgi turėsime jas susikurti ir turėsime jų laikytis.

Tačiau mūsų siekiai padidinti skaidrumą ir gerinti reputaciją sukėlė emocijų keletui vežėjų. Jie kreipėsi į teismą, teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, todėl turime vykdyti teismo sprendimą ir kol kas netaikyti reputacijos reikalavimų.

Gyvename teisinėje valstybėje ir privalome gerbti jos taisykles. Sulauksime teismo sprendimo dėl naujų taisyklių ir toliau nuosekliai dirbsime, kad „Linava“ skaidrėtų, valytųsi. Labai norėčiau, kad tie procesai vyktų kuo greičiau, tačiau gyvenimas diktuoja savo sąlygas. Matau, kad asociacija tikrai turi jėgos ir tikiu, kad mūsų įtaka laikui bėgant didės, galėsime svariai diskutuoti su valdžios vyrais, mus girdės, įsiklausys į mūsų argumentus.

– Jums vadovaujant „Linavai“ sumažėjo teisinių ginčų?

– Visi žinome, kad Lietuvoje teisiniai procesai yra gana sudėtingi ir neretai ilgai užtrunka. Tie procesai, kurie yra prasidėję, ne taip greitai baigiasi, todėl per mano prezidentavimo laiką aritmetinė išraiška greičiausiai smarkiai nepasikeitė. Tačiau didelių naujų ginčų taip pat nekilo, išskyrus tą ginčą dėl prezidiumo reputacijos. Manau, tai yra pozityvūs procesai, nes ginčų mažinimas yra vienas iš mano prioritetinių klausimų.

– Ką turėtų žinoti prezidiumą renkantys asociacijos nariai?

– Vasario 18-ąją prasideda regioniniai susirinkimai, kuriuose dvejų metų kadencijai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Alytaus keleivinio transporto atstovų bus renkami nauji „Linavos“ prezidiumo nariai. Šiemet į prezidiumą turi būti išrinkta dešimt prezidiumo narių.

Manau, normalu, jei asociacijos nariai apie kandidatus į prezidiumą žinotų jų verslo apimtis ir kryptis, kiek laiko užsiima verslu. Manau, visiškai normalu, jei kandidatas pateiktų savo viziją – ką jis norėtų padaryti, ką jis planuoja atlikti, jei būtų išrinktas prezidiumo nariu. Tai paprasčiausia pagarba ir patiems kandidatams, ir visiems asociacijos nariams.

– Kaip manote, kodėl tokie paprasti reikalavimai sukėlė kai kurių jūsų kolegų vežėjų nepasitenkinimą?

– Nenorėčiau atsakinėti už kitus asmenis. Geriausia būtų paklausti jų pačių. Tačiau esu įsitikinęs, kad asociacijos nariai turi teisę žinoti, kokiais santykiais su asociacija susijęs vežėjams atstovauti siekiantis asmuo. Išvadas tegul pasidaro kiekvienas savarankiškai, tačiau prašyti informacijos, mano įsitikinimu, yra logiška ir teisėta. Mes nesprendžiame, kas teisus, o kas ne, bet nenorime veltis į teisines kolizijas.

– Asociacijos prezidentu vežėjai jus išsirinko prieš aštuonis mėnesius. Per tą laiką transporto sektoriuje įvyko daug pokyčių. Kuriais patenkintas jūs, kurie nuvylė?

– Mūsų vežėjai nori gauti maksimalų rezultatą, nors ne visada nori prisidėti, ne visada nori girdėti ir patys patarti, ką ir kaip daryti. Labiau linkę kritikuoti, bet nieko nesiūlo patys. Kartais „Linavos“ gyvenimą tapatinu su visos valstybės. Pokyčiai, kurie vyksta valstybėje, vyksta ir „Linavoje“, vienoje didžiausių asociacijų Lietuvoje.

Priminsiu, viską, ką nuo 1990-ųjų pasiekė Lietuvos transporto sektorius, padaryta privačia iniciatyva. Bet šiandien vis dar trūksta glaudaus bendradarbiavimo su Vyriausybe, ministerijomis, Seimu, nors diskusijos vyksta, dažnai jos pavyksta, esame girdimi. Rezultato niekada niekur nesulaukiama po vieno pokalbio prie apskritojo stalo. Situacija dar sudėtingesnė dėl to, kad mūsų verslui šiandien gyvenimo toną diktuoja ne tik mūsų valdžios institucijos, bet ir Briuselis, kuriame susiduria įvairių valstybių interesai. Turime pripažinti, kad ne visi sprendimai mums palankūs, mes negalime apginti savo pozicijų, nes esame maža valstybė didelės ES pakraštyje.

Reikia pripažinti, kad transporto sektorius nuolat susiduria su vairuotojų trūkumu, labai trūksta atsakingų, sąžiningų vairuotojų. Kai bandoma tą klausimą spręsti įdarbinant trečiųjų šalių piliečius, atsiranda pasipriešinimas, bet stengiamės tuos klausimus spręsti kartu su Vyriausybe.

Nuolat bendradarbiaujame su vairuotojų profsąjungomis, esame pasirašę bendradarbiavimo susitarimą. Deja, mūsų argumentai nebuvo išgirsti ir Vyriausybė būtent mūsų sektoriuje padidino minimalios algos koeficientą nuo 1,3 iki 1,65. Tai gerokai padidino vežėjų išlaidas, todėl verslas dairosi sprendimų aplinkinėse šalyse, kur mokestinė aplinka yra gerokai palankesnė.

Stebėdami mūsų mažėjantį pelningumą, komerciniai bankai sunkina vežėjų verslo kreditavimo sąlygas. Be to, įsigaliojus tokiam Mobilumo paketui, koks dabar parengtas, gyvenimas tikrai nepalengvės. Atsiradus reikalavimui parvairuoti automobilius į registravimo šalį kas aštuonias savaites, vežėjų išlaidos dar labiau didės, o pajamos greičiausiai mažės. Dėl to sprendimo gerokai pabrangs transporto išlaidos. Skaičiuokime, kas atsitiks, kai 30 tūkst. sunkiųjų automobilių kas aštuonios savaitės bus priversti per visą Europą parvažiuoti į Lietuvą? Grįžus namo, jiems būtinas dviejų parų atvėsimo terminas. O kas darysis su prekėmis Europos sandėliuose? Jas galinčių efektyviai pervežti bendrovių dėl keliamų reikalavimų mažės, todėl mažės konkurencija, o tai išaugins kainas. „Linava“ kartu su kitų šalių asociacijomis ir palaikoma periferinių šalių vyriausybių padarė didelį darbą, kad toks Mobilumo paketas negalioja jau šiandien. Jis vežėjų uždarbį sumažintų apie 30 proc.

Dar kitas dalykas. ES labai garsiai kalba apie žaliąją verslo kryptį, apie CO 2 emisijas. O dabartinis Mobilumo paketas su tuo labai prasilenkia. Pabandykite įsivaizduoti, kiek išmetamųjų dujų išmes Lietuvos bendrovių transportas, kol pervažiuos per visą Europą?

Tačiau yra ir gerų dalykų – mums pavyko pasiekti, kad prie Seimo būtų įkurta atskira darbo grupė transporto ir turizmo klausimams spręsti. Joje socialinių reikalų, ekonomikos, finansų ekspertai, parlamentarai, specialistai iš Susisiekimo ministerijos, profsąjungų. Tikimės, kad ji padės greičiau visas geras idėjas perkelti į teisės aktus.