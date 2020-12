Lietuvos paštas: vėluos siuntos į Jungtinę Karalystę

„Jau kurį laiką siuntas į Jungtinę Karalystę gabenome ne tik oro, bet ir žemės transportu. Kaimyninėms valstybėms uždarius sienas su šia šalimi sutriko ir uostų veikla – juose nusidriekusios krovinių vilkikų eilės, ne vienam jų jau teko suktis atgal“, – pranešime sakė Lietuvos pašto Rinkodaros ir pardavimų vadovas Norbertas Žioba.

„Pagal esamą situaciją akivaizdu, siuntos į ir iš JK tikrai reikšmingai vėluos“, – teigia jis.

Pasak N. Žiobos, JK yra viena pagrindinių šalių, kur keliauja siuntos. Be to, per šalies oro uostus gabenamos siuntos dar bent į dešimt kitų valstybių, pavyzdžiui, JAV, Australiją, Kanadą.

Šiuo metu aktyviai ieškoma alternatyvų siuntimui į šias šalis, siuntos yra nukreipiamos į kitus tranzitinius oro uostus, tačiau gali būti, kad siuntų priėmimas į JK bus laikinai sustabdytas.

Kol kas Lietuvos paštas priima siuntas į JK, tačiau iš anksto perspėjama, kad jų pristatymas smarkiai vėluos.