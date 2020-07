Lietuvos paštas: siuntos iš Kinijos gali vėluoti iki mėnesio

„Siuntos, ateinančios iš Kinijos per 3 savaites-mėnesį, dabar gali iki dar plius mėnesio vėluoti. Taip pat ir siunčiant į JAV, ten apskritai yra nesusitvarkoma su logistika, siuntos stovi ir, (...) užuot per dvi savaites nukeliavusios, dabar kartais užtrunka net 10 savaičių“, – Eltai sakė V. Budrienė.

Tuo metu Europos šalyse situacija yra stabilesnė, tačiau tam tikras vėlavimas išlieka.

„Vėlavimas yra dėl to, kad kai kurios šalys riboja siuntų įteikimą klientams, kad per daug nevaikščiotų laiškininkai ar per daug į pašto skyrius neitų“, – kalbėjo Lietuvos pašto atstovė.

Tuo metu siuntų skaičius Lietuvoje, pasak V. Budrienės, palyginti su karantino laikotarpiu, šiuo metu mažėja, tačiau, lyginti su praėjusiais metais, išlieka du kartus didesnis.

„Karantino laikotarpiu buvo kažkur du puse karto išaugę siuntų kiekiai, dabar augimas mažėja, bet jis vis tiek yra fiksuojamas apie du kartus“, – nurodė V. Budrienė.