Lietuvos paštas: procesų automatizavimas padės išlaikyti stabilesnes kainas

„Gyvename augančių kaštų aplinkoje, taip pat mums labai svarbus atlygio kilimas. Tad dalis (naujosios programos – ELTA) naudų, be jokios abejonės, bus nukreiptos į darbo sąlygų gerinimą, be to, tai atitinkamai leis mums kurį laiką išlaikyti stabilias kainas“, – spaudos konferencijoje pirmadienį teigė ji.

Anot A. Sungailienės, investicijos Vilniaus logistikos centro procesų automatizavimui siekia per 24 mln. eurų.

„Centralizuotą logistikos centrą visos siuntos pasieks be išankstinio skirstymo ir iš karto bus perskirstytos (...) galutiniam adresatui. Investicijos į šį projektą siekia kone 24 mln. eurų. Apie 8 mln. eurų kainavo patalpos ir pastatas, apie 11 mln. eurų – įranga. Likusi dalis yra programinė ir kita, smulkesnioji, įranga“, – teigė A. Sungailienė.

„Šiandien paleista linija yra pirmasis etapas. Dar laukia didžiųjų siuntų linija, kurią planuojame paleisti šių metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje. Galiausiai, paskutinysis akcentas bus automatizuotos, sparčios laiškų išskirstymo mašinos“, – pridūrė ji.

Asta Sungailienė. Lietuvos pašto nuotr.

Visgi vertindama darbuotojų poreikio pokyčius įdiegus automatizuotą siuntų skirstymo sistemą, A. Sungailienė pažymėjo, jog akivaizdu, kad tam tikros darbo funkcijos visgi išnyks.

„Ganėtinai akivaizdu, kad skirstymo darbai, kurie yra ir buvo atliekami žmonių (...), nebebus atliekami mūsų darbuotojų, nes šios (darbo funkcijos – ELTA) tiesiog išnyks. Darbuotojų skaičiaus pokytis kol kas nėra tiksliai įvardijamas, nes kaip tik šiuo metu konsultuojamės su darbuotojų atstovais ir Darbo taryba, o pasibaigus šiam procesui skaičiai jau bus žinomi“, – sakė ji.

A. Sungailienė taip pat pridūrė, kad aplinka, kurioje veikia Lietuvos paštas, yra įtempta ir konkurencinė, tad itin svarbu automatizacijos pagalba užtikrinti darbo procesų tikslumą bei efektyvumą bei išlikti konkurencingiems.

„Konkurencinė aplinka, kurioje veikia Lietuvos paštas, yra iš ties ganėtinai įtempta. Siuntų srautai, konkrečiai elektroninės prekybos siuntų, auga labai sparčiai, todėl siuntų pristatymo sritis yra labai patraukli ne vienam rinkos žaidėjui. Dėl šios priežasties labai svarbu, kad (Lietuvos pašto darbo – ELTA) procesai būtų tikslūs ir efektyvūs“, – teigė ji.