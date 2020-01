Lietuviškų agurkų populiarumas žiemą auga: įsigijo beveik milijoną

„Pastebime, kad klientai per pastaruosius metus labai pamėgo ilgavaisius agurkus, nors vasarą trumpavaisiai agurkai vis dar populiaresni“, – sako Vilma Drulienė, „Maximos“ komercijos vadovė.

Nuo gruodžio iki sausio pabaigos klientai prekybos tinklo parduotuvėse įsigijo beveik milijoną tokių lietuviškų šiltnamiuose užaugintų agurkų.

Beje, po bulvės ir pomidoro, agurkas yra viena populiariausių daržovių, gal dėl to, kad jų istorija mūsų šalyje siekia viduramžius. XIV a. kunigaikštis Vytautas į Lietuvą atsivežė karaimus, o su jais atkeliavo ir agurkai. Karaimai gyveno ne tik Trakuose, bet ir Krekenavos ir Naujamiesčio apylinkėse, o vertėsi jie būtent agurkų auginimu: šių paslapčių niekam neišduodavo. Netoli yra Kėdainiai, kurie iki dabar vadinami agurkų sostine. Tose vietovėse būta net ir didikų, pavardė Ogurkas arba Agurkas, o vėlesniais laikais, dar prieš 100 metų, kiekvienas save gerbiantis prekybininkas turėjo statinių su sūdytais agurkais.

Trumpavaisių agurkų reikės palaukti

Į prekybos tinklo parduotuves lietuviškos daržovės atkeliauja iš didžiausios šalies šiltnamių bendrovės „Kietaviškių gausa“. Pasak Bitės Urbonės, „Kietaviškių gausos“ marketingo ir komunikacijos vadovės, ilgavaisiai agurkai tobulai tinkai maisto gamybai, salotoms. Juos savo patiekalų gamybai dažniausiai renkasi ir restoranai.

„Savo šiltnamiuose esame įrengę modernias technologijas, kad agurkus galėtume auginti visus metus. Jiems sukuriama vasaros šviesa ir temperatūra, todėl agurkai galvoja, kad dabar vasara ir reikia augti tokiais pat tempais kaip ir per Jonines“, – sako B. Urbonė.

Tiesa, kol kas daugiau iššūkių kyla su klientų itin mėgstamais trumpavaisiais lietuviškais agurkais – jų stabilaus tiekimo augintojai žiemos metu dar negali užtikrinti.

„Trumpavaisių agurkų turėtume sulaukti ankstyvą pavasarį. Suprantame, kad visi jų ilgisi, šie agurkai puikiai tinka užkandžiams. Deja, mūsų klimato sąlygomis dar ne viską galima užauginti žiemos mėnesiais. Tačiau technologijoms ir mokslui sparčiai tobulėjant, lietuvių augintojai turi vis daugiau galimybių vietines daržoves tiekti vis ilgiau“, – teigia B. Urbonė.

Agurkų auginimas bendrovėje susideda iš dviejų etapų: sėklos sudaiginimo ir auginimo. Sėklai išdygti ir pasiruošti sodinimui reikia dviejų savaičių. O vėliau, priklausant nuo metų laiko, agurkai užauga per dvi savaites vasarą ir per tris –žiemą. Pastaraisiais metais pasitaikanti šilta žiema daro ne tik teigiamą, bet ir neigiamą įtaką šiltnamiuose auginamai produkcijai. Dėl šiltos žiemos sunaudojama mažiau energijos išteklių, tačiau kaštai gerokai išauga augalų apsaugos nuo kenkėjų srityje. Kai lauke nespaudžia šaltis, kenkėjų kiaušinėliai neišnyksta ir greičiau dauginasi bei skinasi kelią prie augalų kaip ir vasarą. Dėl to gamintojai skiria didesnius išteklius ir pajėgas kovai su kenkėjais.