„Klaipėdos naftos“ vadovas palieka postą

M. Jusius KN generalinio direktoriaus pareigas pradėjo eiti 2017 m. pradžioje. Iki tol KN veikloje jis dalyvavo kaip nepriklausomas valdybos narys, taip pat yra dirbęs KN audito komitete.

„Priimti šį sprendimą, buvo labai sudėtinga – su KN esu beveik dešimt metų ir didžiuojuosi šios įmonės pasiektais rezultatais. Vien per pastaruosius dvejus metus įvyko daugybė reikšmingų pokyčių, duodančių pagrindą tvariam veiklos augimui ateityje. Strateginiai projektai jau duoda apčiuopiamus rezultatus. Liepos mėnesį įgyvendinsime svarbų SGD terminalo projekto etapą, leisiantį mažinti saugumo dedamosios kaštus vartotojams ir sukuriantį pagrindą ilgalaikiam SGD tiekimui regione. Gegužę baigtas svarbus Klaipėdos naftos terminalo plėtros etapas – pradeda veikti papildomas talpyklų parkas, išplečiantis naftos produktų krovos galimybes. Be to, iki vasaros pabaigos bus patvirtinta KN strategija artimiausiam dešimtmečiui. Su komanda pasiekti svarbūs organizacijos pokyčiai, reikšmingai prisidėję prie geros KN kaip darbdavio reputacijos. Tad šiuo metu KN yra stipri, moderni ir konkurencinga organizacija. Sprendimas nebuvo lengvas, bet, manau, dabar yra geriausias laikas pokyčiui, kad naująjį etapą nuo pat pradžių pradėtų naujas paskirtas vadovas“, – apie savo sprendimą keisti karjeros kryptį sako M. Jusius, ketinantis pagrindinį savo dėmesį skirti naujų verslo idėjų įgyvendinimui.

Pasak KN valdybos pirmininko Giedriaus Dusevičiaus, bendrovėje suburta aukštos kompetencijos komanda užtikrins, kad organizacija sėkmingai vykdytų jai keliamus tikslus ir akcininkų lūkesčius.

„Be jokios abejonės valdybos vardu noriu padėkoti M. Jusiui už nuoširdų ir gerą vadovavimą įmonei – įmonėje dirba puikūs darbuotojai, labai sėkmingai konkuruojama naftos produktų krovos rinkoje, aktyviai plėtojama verslo infrastruktūra, drąsiai žengiama į pasaulinę SGD infrastruktūros rinką. Įmonės veikla yra ne tik stabili, bet ir perspektyvi – šiuo metu baigiama rengti ilgalaikė KN strategija. M. Jusiaus sprendimas yra suprantama ir artimiausiu metu skelbsime naujo vadovo atranką.“

KN valdyba planuoja skelbti atvirą viešą atranką KN generalinio direktoriaus pareigoms užimti artimiausiu metu. Atrankos procesas bus vykdomas vadovaujantis gerosios valdysenos praktikomis renkant aukščiausio lygio vadovus.

„Esu dėkingas Mindaugui už bendradarbiavimą ir drauge pasiektus reikšmingus rezultatus, prisidedant prie tolimesnio šalies energetinės nepriklausomybės stiprinimo. Jo veikla užkels aukštą kartelę būsimam KN vadovui. KN yra strateginė įmonė, tad naujasis KN vadovas turės ne tik užtikrinti veiklos ir vykdomų projektų tęstinumą, bet ir imtis dar didesnių iššūkių – įsitvirtinti globalioje rinkoje vystant ir operuojant SGD terminalus“, – sako Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

Ministro teigimu, iš naujojo KN vadovo bus tikimasi ne tik efektyvaus vadovavimo naujajame veiklos etape, bet ir orientacijos į aukštą pridėtinę vertę visiems įmonės akcininkams.