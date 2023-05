Kaune išbandomas elektrinis šiukšliavežis: jis pirmasis toks Lietuvoje

Galbūt kauniečių akys jau apsiprato ir kartais nepastebi to nuolatinio darbo rūpinantis miesto švara ir erdvėmis. Verta atkreipti dėmesį, kokia moderni technika rieda miesto gatvėmis.

Tvarus sprendimas

Siekiant kokybiškai užtikrinti švarą Kaune, žengiamas dar vienas tvarus žingsnis. Bendrovė „Kauno švara“ išbando pilnai elektrifikuotą šiukšliavežį. Tokia transporto priemonė komunalininkams leis tyliai bei netaršiai pasirūpinti gyventojų atliekomis.

„Tai tik keletas požymių, kai kalbame apie šiuolaikišką ir miestui labai reikšmingą įmonę. Siekdama nuolat gerinti paslaugas, „Kauno švara“ diegia naujoves, kurios leidžia taupyti resursus, prisidėti prie ekologijos rodiklių gerinimo“, – pažymėjo „Kauno švaros“ atstovai.

Įmonės nuotr.

Pirmasis Baltijos šalyse, vien elektros energija varomas šiukšliavežis „Renault Trucks D WIDE E-TECH“ išrieda į Kauno gatves. Bendrovė „Kauno švara“ bus pirmoji Lietuvoje, kuri išmėgins tokią transporto priemonę. Tai svarbus žingsnis siekiant mieste mažinti taršą, triukšmą ir taip prisidėti prie tvaresnio gyvenimo.

„Rūpinamės miesto gyventojų gerove, todėl palaipsniui pereiname prie ekologiškų, netaršių transporto priemonių. Dabar turime unikalią galimybę išbandyti 100 proc. elektrinį šiukšliavežį. Jei ši transporto priemonė pateisins lūkesčius, planuosime ją įsigyti“, – kalbėjo „Kauno švaros“ atstovai.

Elektrinis šiukšliavežis leis ne tik mažinti oro taršą, tačiau ir triukšmą. Naujoji elektrinė transporto priemonė nekels triukšmo net ir anksčiausią rytmetį atvažiavusi ištuštinti konteinerių, nes yra gerokai tylesnė ir švaresnė. Be to, atliekas iš konteinerių vežant elektriniu šiukšliavežiu vairuotojai ir krovėjai taip pat patirs mažesnį nuovargį.

Bendrovei „Kauno švara“ elektrinės transporto priemonės – ne naujiena. „Kauno švara“ prieš tris metus pirmieji įsigijo elektrinę tvarkymo techniką, 2022 m. žaliąjį technikos parką papildė dar keturios mašinos. Praėjusiais metais į Kauno miesto gatves išriedėjo du nauji „Glutton“ siurbliai ir tiek pat naujų elektrinių šiukšlių surinkimo mašinų „Goupil“.

Šiais metais elektrinių mašinų arsenalas papildytas elektrine vakuumine „Hako citymaster“ gatvių šlavimo mašina ir dviem elektriniais automobiliais „Citroën ë-Berlingo“.

„Nauja, ekologiška technika pateisina „Kauno švara“ darbo lūkesčius, nesukelia triukšmo ar vibracijos bei prisideda prie švaresnio, žalesnio Kauno“, – kodėl verta rinktis ekologiškas transporto priemones, nurodė „Kauno švaros“ atstovai.

Įmonės nuotr.

„Kauno švara“ nuolat plečia naujos technikos parką. Labai svarbi bendrovės veiklos dalis – Kauno miesto atliekų tuštinimo modernizavimas. „Visada siekiame neatsilikti nuo šių dienų poreikių, todėl šiuo metu yra išbandomas „Renault Trucks D WIDE E-TECH“ – tai didžiausia, vien elektra varoma šiukšlių surinkimo mašina. Patogaus ir sklandaus darbo užtikrinimui, įmonės teritorijoje įrenginėjamos dvi lengvųjų ir krovininių automobilių elektros įkrovimo stotelės“, – pažymėjo „Kauno švara“.

Galios užteks visai dienai

Visiškai elektrinio „Renault Trucks D WIDE E-TECH“ energijos šaltinis – keturi ličio jonų 265 kWh talpos baterijų paketai, sumontuoti važiuoklės šonuose. Baterijų talpos užtenka 150–200 km atstumui įveikti arba visai darbo dienai miesto šiukšlių surinkimo režimu.

Kiekvienos pamainos metu toks šiukšliavežis komunalines paslaugas teikiančios įmonės anglies dvideginio emisiją gali sumažinti apie 300 kg.

Kaip nurodo gamintojai, šiukšliavežio baterijas galima visiškai įkrauti su integruotu kintamosios srovės krovimo keitikliu iš bet kurios pramoninės trijų fazių jungties per 10–11 valandų, o su mobiliuoju 40 kW nuolatinės srovės įkrovikliu – per 4–5 valandas. Prisijungus prie sparčiojo įkrovimo 150 kW galios nuolatinės srovės kroviklio, baterijos įkraunamos per 1 val. 40 min. Tai reiškia, kad galima laisvai derinti įkrovimo laiką su atliekų surinkimo grafiku.

Papildomos baterijos darbui

Šiukšliavežis sukomplektuotas su suomių gamintojo NTM 20 m³ antstatu, kuris turi atskirą 70 kWh talpos baterijų komplektą. Jis leidžia šiukšliavežio antstatui veikti autonomiškai, nenaudojant sunkvežimio baterijų. Tai reiškia, kad papildomos baterijos naudojamos atliekų surinkimui, o pagrindinės – transporto priemonės ridai.

Taip prailginama automobilio viena įkrova nuvažiuojama rida bei darbo laikas. Priklausomai nuo presavimo ciklų kiekio su pilnai pakrautu antstatu galima dirbti iki 8 val. Išnaudojus antstato baterijose sukauptą energiją, galima persijungti prie sunkvežimio baterijų.

Pagamintas pagal poreikius

„Renault Trucks D WIDE E-TECH“ šiukšliavežis su žemo įlipimo kabina buvo kuriamas atsižvelgiant į specifinius komunalininkų poreikius, kurie palengvintų operatorių darbą ir optimizuotų jų saugumą, komfortą ir darbo našumą.

Į žemagrindę keturvietę kabiną galima patogiai įlipti ir išlipti. Lygios grindys kabinoje, 90 laipsnių atsidarančios durys, puikus matomumas priekyje ir šonuose dėl papildomų stiklų duryse ir kabinos šonuose bei 360 laipsnių kampu filmuojančių kamerų, kurių vaizdas realiuoju laiku matomas ekrane prieš vairuotojo akis, – visi šie dalykai gerokai palengvina darbą ir padeda greičiau pastebėti pavojingose zonose esančius pėsčiuosius ar dviratininkus.

Įmonės nuotr.

Dėl kabinos konstrukcijos ypatumų, santykinai trumpos ratų bazės tokio dydžio antstatui ir vairuojamosios galinės ašies sunkvežimis pasižymi išskirtiniu manevringumu. Ši savybė svarbi atliekas surenkant siauresnėse miesto gatvėse.

Elektrinis šiukšliavežis ne tik mažina oro taršą, bet ir kitaip prisideda prie tvarumo. Gamintojai skelbia, jog „Renault Trucks“ baterijoms suteikia garantiją 300 MWh suminiam energijos kiekiui atiduoti, o tai prilygsta dešimčiai metų vidutiniško tokio tipo sunkvežimio darbo laiko.

Po šio laiko žiedinės ekonomikos principų besilaikantis gamintojas įsipareigos atpirkti sunkvežimį ir perdirbti ar naujam gyvenimui prikelti tiek baterijas, tiek visas likusias sunkvežimio dalis, kurias įmanoma panaudoti dar kartą.

Galima pasidžiaugti, kad „Kauno švara“ inovacijos ne tik gerina teikiamų paslaugų kokybę, tačiau ir tampa geruoju pavyzdžiu kitų savivaldybių komunalininkams.