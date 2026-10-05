Kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statyba – baigta

Tai vienas svarbiausių šio etapo rezultatų, kurį pažymint šalia naujai iškilusių pastatų pirmadienį pasodinta ir simbolinė ąžuolų alėja, pranešė Krašto apsaugos ministerija.
„Vokietijos brigados įsikūrimas mūsų šalyje taip pat įgavo pagreitį, toliau nuosekliai kuriame infrastruktūrą, reikalingą ne tik kariams apgyvendinti, bet ir jų tarnybai, mokymams, technikos priežiūrai bei visaverčiam Vokietijos brigados veikimui Lietuvoje užtikrinti“, – pranešime teigė ministras Robertas Kaunas.
BNS rašė, kad nekilnojamojo turto (NT) plėtros grupės „Eika Group“ valdoma įmonė „Eika Construction“ iki šių metų pabaigos turėtų baigti šio etapo statybas.
Korpusuose galės apsigyventi iki 600 karių. Šiuo metu juose tęsiami patalpų įrengimo, baldų ir įrangos montavimo darbai, toliau vyks IT tinklų bei elektroninių apsaugos sistemų diegimas. Užbaigus visus numatytus darbus ir atlikus perdavimo procedūras pastatai bus parengti Vokietijos brigados kariams.
Pirmojo etapo statybų metu statoma 18 įvairios paskirties statinių – be gyvenamųjų korpusų, įrengiami administraciniai pastatai, valgykla, technikos priežiūros ir laikymo infrastruktūra, sandėliai, garažai, ginklinės ir kiti objektai.
Antrojo etapo metu 170 hektarų teritorijoje bus sukurta likusi miestelio infrastruktūra, įskaitant gyvenamuosius pastatus, štabo ir mokymo infrastruktūrą bei kitus Vokietijos brigados poreikiams reikalingus objektus.
Kaip rašė BNS, antrojo etapo darbus viešosios ir privačios partnerystės (ang. public private partnership, PPP) būdu atlieka Lietuvos kapitalo statybos bendrovių „Fegda“ ir „Conres LT“ valdoma įmonė „Rudina“, gavusi 487,6 mln. eurų (su PVM) vertės vienos dalies užsakymą, o Estijos kapitalo „Merko statyba“ – 846,75 mln. eurų vertės dviejų dalių užsakymus.
Bendra karinio miestelio antrojo etapo projekto vertė sieks 1,33 mlrd. eurų (su PVM) – ji apima ne tik 2,5 metų infrastruktūros projektavimą ir statybą, bet ir jų priežiūrą bei paslaugas 12,5 metų, taip pat finansavimo išlaidas.
Visas karinis miestelis Rūdninkuose užims 190 ha teritorijos. Jis statomas Lietuvai siekiant iki 2027 metų pabaigos priimti Vokietijos karių brigadą. Planuojama, kad Lietuvoje tarnaus ir dirbs apie 5 tūkst. Vokietijos karių bei civilių.
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