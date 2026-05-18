 Įspėja gyventojus: šiame mieste laikinai nebus teikiamos migracijos paslaugos

Įspėja gyventojus: šiame mieste laikinai nebus teikiamos migracijos paslaugos

2026-05-18 13:49
ELTOS inf.

Prienuose ketvirtadienį nedirbs Migracijos departamento klientų aptarnavimo skyrius.

<span>Įspėja gyventojus: šiame mieste laikinai nebus teikiamos migracijos paslaugos</span>
Įspėja gyventojus: šiame mieste laikinai nebus teikiamos migracijos paslaugos / I. Gelūno / BNS nuotr.

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Kaip pranešė Migracijos departamentas, migracijos paslaugos laikinai nebus teikiamos dėl iš anksto suplanuotų elektros tinklų priežiūros darbų.

„Migracijos specialistai negalės įprasta tvarka aptarnauti klientų, o tuos asmenis, kurie vizitus buvo rezervavę anksčiau, iš anksto įspės bei suderins kitą apsilankymo laiką“, – pranešime nurodė institucija.

Gyventojams, kuriems ketvirtadienį gali prireikti migracijos paslaugų skubos tvarka, rekomenduojama iš anksto planuoti vizitus į artimiausius klientų aptarnavimo skyrius Kaune arba Marijampolėje.

Šiame straipsnyje:
Prienai
migracijos paslaugos
Migracijos departamentas
klientų aptarnavimo skyrius

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