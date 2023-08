Inovacija padės vaikams išvengti didelių ortodontinių problemų

Paneigė mitą

„Lenk medį, kol jaunas“, – sako liaudies išmintis. Šis posakis galioja ir kalbant apie vaikų sveikatą apskritai, ir apie netaisyklingo sąkandžio gydymą konkrečiai: kuo anksčiau sveikatos problema identifikuojama, tuo lengviau, greičiau, o neretai – ir pigiau ją išspręsti.

„Vyrauja nuomonė, kad netaisyklingą sakandį reikia pradėti gydyti maždaug nuo 16 metų, kai sudygę visi nuolatiniai dantys ir pasibaigęs augimas. Tačiau dabar turime pakankamai duomenų, įrodančių, kad besiformuojantį netaisyklingą sąkandį laikas pradėti gydyti 7–11 metų vaikams. Šis laikotarpis vadinamas mišriojo sąkandžio periodu, kai krinta pieniniai dantukai ir dygsta nuolatiniai dantys, formuojasi sąkandis – svarbu laiku įsitraukti ir„ taikant ortodontinio gydymo inovacijas, pakreipti sąkandžio formavimą tinkama linkme“, – užsiminė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Ortodontijos klinikos profesorius gydytojas ortodontas Arūnas Vasiliauskas.

Prof. Arūnas Vasiliauskas. „Šypsenos akademija“ nuotr.

Odontologijos klinikoje „Šypsenos akademija“ pradedama taikyti inovacija – tai skaidrių tiesinančiųjų kapų ir žandikaulio augimą modifikuojančių ortodontinių aparatų naudojimas vietoj plokštelių ir breketų 7–11 metų vaikams. Toks vaikų netaisyklingo sąkandžio gydymas kainuoja pigiau, trunka trumpiau ir sukelia mažiau diskomforto. Be to, ši inovacija leidžia išvengti daug didesnių problemų ateityje.

Laiku pradedant ankstyvąjį ortodontinį gydymą, pasitelkiant tai, ką pažangiausio gali pasiūlyti mokslas, didelių ortodontinių problemų būtų galima išvengti.

„Vaizdžiai tariant, jei, lūžus kojai, pasitelkę naujausias technologijas ilgai nelaukdami ją išgydome, galimai apsaugome žmogų nuo luošumo ateityje. Taip ir čia – būtent šiuo amžiaus tarpsniu įsitraukus ortodontams užbėgame už akių daug didesnėms ortodontinėms problemoms. Ateityje tai padeda išvengti galimų ortognatinių veido žandikaulių chirurginių operacijų, kad vienam arba abiem žandikauliams būtų fiksuota nauja padėtis, suformuotas taisyklingas žandikaulių tarpusavio santykis ir sąkandis. Laiku pradedant ankstyvąjį ortodontinį gydymą, pasitelkiant tai, ką pažangiausio gali pasiūlyti mokslas, tokių operacijų būtų galima išvengti“, – tvirtino prof. A. Vasiliauskas.

Jis pabrėžė: jei vaikystėje laiku nepradedamos šalinti netaisyklingo sąkandžio problemos, žmogui suaugus tenka imtis sudėtingesnio gydymo, reikalaujančio daugiau laiko ir finansų išlaidų. „Netaisyklingas sąkandis didina dantų ėduonies atsiradimo, viršutinių priekinių dantų traumų riziką. Be to, jis skatina ir netaisyklingą žandikaulių augimą ir vystymąsi. Tai gali turėti neigiamos įtakos kalbai, kramtymui, veido estetikai, o tai savo ruožtu paaugliams gali sukelti psichologinių problemų“, – priežastis, kodėl neverta laukti, kol vaikui sueis 16 metų ar daugiau, o imtis koreguoti besiformuojantį netaisyklingą sąkandį kuo anksčiau, vardijo prof. A. Vasiliauskas.

Ėmėsi pirmasis

Ankstyvajam ortodontiniam gydymui taikyti minėtas medicinos mokslo inovacijas pasiūlė Italijos gydytojas ortodontas dr. Marco Tremolati, tęsiantis prestižinės Milano universiteto ortodontijos mokyklos liniją. Į Lietuvą šią idėją parvežė prof. A. Vasiliauskas, dalyvavęs dvejus metus dr. M. Tremolati vykdyto medicinos srities mokslinio darbo pristatyme. Įvyko ne vienas susitikimas, kol buvo sutarta, kad ši inovacija bus taikoma ir Lietuvoje – lyderiaujančiame odontologijos klinikų tinkle „Šypsenos akademija“. Ši klinika vadovaujasi holistiniu požiūriu, siekia aukščiausios medicinos kokybės, ieško inovacijų ir pažangiausių medicinos mokslo naujovių. Už pasiekimus įmonė įvertinta „TOP įmonė“, „Stipriausi Lietuvoje2023“, „Gazelė“ apdovanojimais.

„Ši inovacija leidžia netaisyklingo sąkandžio sukeliamas funkcines ir estetines problemas koreguoti per trumpą laiką, konservatyvioje praktikoje įprastą gydymą breketais keičiant beveik nepastebimomis kapomis. Tai leidžia išvengti ir visų su breketų nešiojimu susijusių problemų: sudėtingo dantų valymo, baltų dėmių ant dantų, kurios kartais lieka nuėmus breketus, diskomforto. Kapos yra išimamos – jas nusiėmę, dantis vaikai gali valytis įprastai. Be to, vaikai, turintys sąkandžio anomalijų, dažnai mokykloje sulaukia patyčių dėl netinkamos dantų išvaizdos, breketų, todėl juos pakeitus beveik nepastebimomis kapomis ir vaiko emocinė būsena, pasitikėjimas savimi bus kur kas geresni“, – atkreipė dėmesį prof. A. Vasiliauskas.

Vaikai, turintys sąkandžio anomalijų, dažnai mokykloje sulaukia patyčių dėl netinkamos dantų išvaizdos, breketų, todėl juos pakeitus beveik nepastebimomis kapomis ir vaiko emocinė būsena, pasitikėjimas savimi bus kur kas geresni.

Vis dėlto jis pabrėžė, kad inovatyvus ortodontinis gydymas, visų pirma, skirtas ne estetinei funkcijai pagerinti, o pagrindinei problemai spręsti – sąkandžio korekcijai.

Atveža į Lietuvą

Šį rudenį dr. M. Tremolati dalysis žiniomis ir taikoma patirtimi mokslinėje konferencijoje Kaune. Ankstyvajam ortodontiniam gydymui skirta konferencija organizuojama siekiant, kad mokslo pasiekimai ir pažangiausios technologijos koreguojant sąkandį būtų prieinamos ir Lietuvos vaikams.

„Šypsenos akademijoje“ taikant ortodontinio gydymo inovaciją 7–11 metų amžiaus vaikams, planuojant kiekvieno vaiko gydymą ir gydant nuotoliniu būdu dalyvaus dr. M. Tremolati ir prof. A. Vasiliauskas. Vertindami prieš tai atliktus kiekvieno vaiko ortodontinius tyrimus, jie spręs, koks gydymas ir kada konkrečiam vaikui turėtų būti taikomas, kaip kapos turėtų būti derinamos su žandikaulio augimą modifikuojančiais ortodontiniais aparatais.

Jei nesate tikri, ar jūsų vaikui reikia ortodontinio gydymo, „Šypsenos akademija“ siūlo išeitį – registruotis vizitui, kurio metu bus patikrinta vaiko dantų būklė ir išduota pažyma mokyklai. Į šį paslaugų paketą įeina specialisto konsultacija, skaitmeninis dantų būklės tyrimas ir pažymos suformavimas. Iki rugsėjo 30 d. vykstant akcijai, už šį paslaugų paketą vietoj 137 eurų mokėsite tik 29 eurus. Vizito metu specialistas įvertins ne tik jūsų vaiko dantų būklę, bet ir sąkandį, prireikus nusiųs pas gydytoją ortodontą.

Jeigu jau žinote, kad jūsų vaikui reikalingas ortodontinis gydymas ir norite registruotis gydytojo ortodonto konsultacijai „Šypsenos akademijoje“, prieš pirmąjį vizitą pas šį gydytoją būtina atlikti ortodontinius tyrimus. Šiuo metu jų paketui taip pat taikoma akcija: už tyrimus, įprastai kainuojančius 137 eurus, mokėsite tik 96 eurus.

Užsiregistruoti į gydytojo ortodonto konsultaciją „Šypsenos akademijoje“ galite internetu – www.sypsenosakademija.lt arba tel. +370 643 52 525.