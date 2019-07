„Iki“ prekybos direktorius: į tą pačią įmonę grįžau net tris kartus

Artūras Vanagas daugiau kaip 20 metų ištikimas vienai darbovietei – įmonėje „Palink“ jis dirba prekybos direktoriumi. Tiesa, prieš daugybę metų savo karjeros kelią šioje įmonėje A. Vanagas pradėjo nuo apsaugos darbuotojo pareigų ir per ilgą laiką prisilietė prie daugelio pozicijų. Savo sėkmės istoriją jis apibūdina kaip kelionę, pareikalavusią ir stabtelėjimų, ir permąstymo, ir net likimo ženklų, tačiau, kaip pats sako, savo sprendimų niekada nesigailėjo.

Pozicijas keitė greičiau nei tikėjosi

Anuomet dar studentas A. Vanagas į prekybos tinklą „Iki“ įžengė pakviestas draugo. Kaip ir daugelis mąstė apie darbą, lengvai derinamą su mokslais, tačiau ėjosi lyg iš peties ir apsaugos darbuotoju A. Vanagas išdirbo kelis metus. Po to jo gyvenime būta pokyčių – vyriškis laimės ieškoti išvyko į Švediją.

„Po kurio laiko, jau parvykęs iš Švedijos, sulaukiau pasiūlymo grįžti į tą pačią įmonę. Ilgai nesvarstęs sutikau, o padirbęs keletą mėnesių parduotuvėje, dalyvavau konkurse ir, jį laimėjęs, ėmiausi darbo administracijoje. Palaipsniui perėjau prie pakankamai analitinių pareigų, rūpinausi alkoholio ir tabako skyriais, dariau užsakymus, dalyvavau derybose su tiekėjais, formavau šių skyrių asortimentą parduotuvėse“, – karjeros pradžią prisimena A. Vanagas.

Vėliau vyriškiui teko išmėginti ir prekybos vadovo Panevėžio regione pareigas. Netrukus A. Vanagas darbą „Palink“ įmonėje ir vėl paliko bei išvyko gyventi į Jungtines Amerikos Valstijas, kur kurį laiką jau dirbo ir gyveno su žmona.

Ten pat susigundė grįžti ir dar du kartus

Už Atlanto A. Vanagas išbuvo metus, kol vienų atostogų Lietuvoje metu likimas ir vėl pamėtėjo pasiūlymą – darsyk grįžti į „Iki“ komandą. Po svarstymų ir trumpos amerikietiškos patirties, vyriškis parvyko į gimtąją šalį. Tuosyk jis ėmėsi dirbti su „Iki Express“ parduotuvėmis.

„Tris metus dirbau šių parduotuvių tinklo vadovu. Drauge su komanda nuveikėme prasmingų darbų šių parduotuvių labui: pradedant asortimento pakeitimu, baigiant pačios koncepcijos išgryninimu. Šia patirtimi labai džiaugiuosi, nes rezultatai akivaizdūs dar ir šiandien. Deja, įmonei patyrus reorganizaciją, priėmiau sprendimą ir veiklą čia nutraukiau – be „Iki“ šįkart ištvėriau metus“, – prisiminimais dalijasi A. Vanagas.

„Trečią kartą grįžau ten, kur viskas ir prasidėjo. Naujasis pasiūlymas skambėjo ambicingai – tapau „Iki Latvija“ komercijos direktoriumi. Kai šiame etape padariau visas pavestas užduotis, vėl grįžau į Lietuvą. Šiandien esu prekybos direktorius, tiesiogiai dirbu su septyniais regionų vadovais, į mūsų komandą patenka 54 parduotuvės. Stebiu parduotuvių ir regionų rezultatus, prisidedu prie pokyčių, naujų koncepcijų įgyvendinimo. Darbas nėra lengvas, tačiau kasdien pasidžiaugiu, jog darau tai, kas man sekasi“.

Sėkmingos veiklos faktoriai: tobulėti padėjo ir klaidos

Pasak A. Vanago, kopiant karjeros laiptais, daugiausiai jis išmoko iš įvairiose situacijose įvykusių klaidų, kurias iki šiol vertina, atsimena ir analizuoja.

„Neklysta tik tie, kurie nieko nedaro. Klaidos užgrūdina. Aš visuomet labai žingeidžiai žiūrėjau į savo darbą, sėmiausi žinių. Be to, ir pati įmonė siūlo puikias tobulinimosi galimybes: tiek pati inicijuoja įvairius mokymus, tiek palaiko asmeninius pasirinkimus. Reguliariai atnaujinu savo žinias, mokiausi lyderystės, dalyvauju įvairiose sesijose, daug skaitau, taip pat patirties semiamės ir iš užsienio šalių ir savo partnerių – juk gyvename intensyvių pokyčių laikotarpyje, sustoti tam tikrame etape būtų pernelyg apmaudu. Buvo laikas, kai net vynuogių rūšis mokiausi, nes tuomet to reikalavo mano pareigos“, – pasakoja „Iki“ prekybos direktorius.

Turi ambiciją kopti dar aukščiau

Be to, A. Vanagas ir šiame karjeros etape nededa taško – jo gyvenime staigmenos ir pokyčiai, rodos, visuomet buvo neišvengiami.

„Tobulinuosi ne tam, kad eičiau žemyn, o priešingai – nuolat ieškau postūmio. Todėl ir savo kolegoms bei visiems jauniems, savęs dar neatradusiems specialistams, siūlau drąsiai siekti svajonių. Reikia atminti, jog lengvo darbo nėra, tad ir pas mus kasdienėje veikloje apstu stresinių situacijų, tenka prisitaikyti prie kintančios rinkos, bet visuomet reikia koncentruotis į pozityvius dalykus. Žavi tai, jog nepaisant įvairių pokyčių, mano atstovaujama įmonė visuomet buvo novatoriška ir judanti į priekį“, – patirtį „Palink“ įmonėje apibendrina A. Vanagas.