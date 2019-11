„Iki“ ir „Maisto banko“ draugystė: dosnumas už milijonus ir kova su maisto švaistymu

Su maisto švaistymo problema kovojantis paramos ir labdaros fondas „Maisto bankas“ kasdienėje veikloje susiduria su daugybe iššūkių. Vertindamas išdalijamo maisto kiekius ir paramos mastą, „Maisto banko“ plėtros vadovas Vaidotas Ilgius prisipažįsta, jog be geradarių ši veikla būtų praktiškai neįmanoma ir džiaugiasi, kad šiemet sukanka jau dešimt metų nuo bendradarbiavimo pradžios su didžiausiu fondo rėmėju maistu – prekybos tinklu „Iki“.

Tapo paramos maistu pradininkais Lietuvoje

Prieš dešimt metų prekybos tinklas „Iki“ išreiškė palaikymą paramos ir labdaros fondui „Maisto bankas“ ir tapo pirmuoju šalyje prekybos tinklu, ėmusiu remti organizaciją besibaigiančio galiojimo maisto produktais. Šiai dienai visos 228 prekybos tinklui priklausančios parduotuvės, du logistikos centrai ir jų darbuotojai kasdien surenka ir fondo savanoriams perduoda paskutinės galiojimo dienos maisto produktus. Šią partnerystę V. Ilgius vertina kaip tikrai išskirtinį ir netgi pavyzdinį socialinės atsakomybės modelį.

„Iki“ buvo pirmasis prekybos tinklas, „pralaužęs ledus“ ir pradėjęs Lietuvoje taikyti socialiai atsakingą besibaigiančio galiojimo maisto perdavimo labdarai praktiką. Tai, kad atiduodamas visas nespėjamas parduoti maistas iš parduotuvių Lietuvoje ir paliekama laiko iki pasibaigiant šio maisto galiojimo terminams jį paskirstyti nepasiturintiems, yra pavyzdinis požiūris tiek į maistą, tiek į kovą su jo švaistymu. Tokia praktika gana plačiai paplitusi Vakarų Europoje, tad džiugu, kad prekybos tinklas „Iki“ prieš dešimt metų pirmasis suprato jos socialinę ir praktinę naudą, įvertino ir įdiegė Lietuvoje. Smagu, kad šiuo pavyzdžiu palaipsniui ėmė sekti ir kiti Lietuvoje veikiantys prekybininkai, o „Iki“ ir toliau išlaiko flagmano poziciją“, – pasakoja V. Ilgius.

Ši pagalba, anot „Maisto banko“ plėtros vadovo, reikšmingai prisideda prie socialinės gerovės kūrimo ir išsaugojimo Lietuvoje – nuo nereikalingo praradimo išgelbėti didžiuliai maisto kiekiai kasdien patenka ant mažas pajamas gaunančių žmonių stalo.

Pagalbą reiškia ne tik maistu, bet ir finansine parama

Tie dešimt metų buvo grįsti pagalba ir rūpesčiu, o ši reikšminga sukaktis yra puiki proga padėkoti, pasidžiaugti ir kartu žengti į antrą dešimtmetį.

Šiandien net 45 proc. visų surenkamų maisto produktų atkeliauja iš skirtinguose šalies miestuose įsikūrusių „Iki“ parduotuvių ir per „Maisto banką“ pasiekia sunkiau gyvenančiųjų stalą. Vien per 2018 m. perduota daugiau kaip 3,6 tūkst. tonų maisto produktų arba beveik dešimt kartų daugiau nei kitų prekybininkų paramai skiriama maisto produktų dalis. Viso per dešimtmetį suaukoto maisto vertė siekia beveik 40 mln. eurų.

Prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė Indrė Baltrušaitienė pabrėžia, kad prekybos tinklas siekia socialinės gerovės, todėl prisideda ne tik maistu, bet ir finansine parama. „Per dešimtmetį trunkančią draugystę su „Maisto banku“ esame įgyvendinę ir keletą kitų reikšmingų projektų. 2017 m. savo iniciatyva įgyvendinome socialinę akciją „Gera kaina – geras darbas“ ir per dešimt savaičių kartu su geros valios pirkėjų įsitraukimu surinkome net 300 tūkst. eurų. Už juos „Maisto bankas“ įsigijo reikalingos sandėlio ir transporto įrangos bei priemonių, būtinų norint užtikrinti visavertišką ir subalansuotą paramą maistu dar didesnei daliai nepritekliuje gyvenančių Lietuvos žmonių“, – pasakoja komunikacijos vadovė.

„Iki“ nuotr.

Pasak V. Ilgiaus, šia iniciatyva prekybos tinklas „Iki“ aiškiai prisiėmė atsakomybę ir lyderystę už nacionalinį perteklinio maisto perskirstymą labdarai, padėjo tinkamai pasirūpinti maisto perdavimu, kartu pakvietė pirkėjus ir taip sukūrė autentišką ir nesavanaudišką socialinės verslo atsakomybės praktiką.

Ištiesti pagalbos ranką ragins per labdaros koncertą

V. Ilgius tikina, jog prekybos tinklas „Iki“ per dešimtmetį sukūrė precedento savo dydžiu neturinčią, įspūdingą pagalbą šaliai, žmonėms ir gamtai.

„40 mln. eurų – tai labiau nei iškalbingas, tai – milžiniškas pasiekimas. Šią sumą galima bandyti versti į kilogramus ar lėkštes valgio, tačiau kiekiai jau tokie, kuriuos sunku protu suvokti. Tie dešimt metų buvo grįsti pagalba ir rūpesčiu, o ši reikšminga sukaktis yra puiki proga padėkoti, pasidžiaugti ir kartu žengti į antrą dešimtmetį“, – džiaugiasi „Maisto banko“ plėtros vadovas.

Pasak I. Baltrušaitienės, būti neabejingiems kitų sunkumams, kovoti su skurdu, socialine atskirtimi bei maisto švaistymu jau tapo įprasta prekybos tinklo praktika, o gerais pavyzdžiais norisi įkvėpti ir kitus.

„Šiemet, minėdami dešimties metų bendradarbiavimo sukaktį, ilgametę partnerystę simboliškai įprasminame tapdami labdaros telemaratono „PasiDalink“ generaliniu rėmėju. Norime pakviesti visus prisidėti prie maisto švaistymo mažinimo ir įkvėpti dalintis“, – ragina prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė I. Baltrušaitienė.