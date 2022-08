„Ignitis“ vadovas: skolintis dar galime, esame sveikoje situacijoje

„Situacija ypatingai įtempta, bet pilnai stabili ir suvaldoma, kadangi mes ne dabar bėgame paskui traukinį, o ruošėmės įvairiems dalykams labai iš anksto“, – pirmadienį „Žinių radijui“ sakė D. Maikštėnas.

Jis kalbėjo, kad „Ignitis grupė turi „labai stiprią finansinę bazę“, net ir sparčiai augant energijos kainoms išlaiko aukštą (BBB+) kredito reitingą.

„Tikrai galime ir toliau skolintis ir tas rodiklis, kurį dabar pasiekėme, dar yra sveika situacija“, – pabrėžė D. Maikštėnas, pridūręs, kad krizei grupė pasiruošė prieš maždaug dvejus metus.

„Prieš turbūt daugiau nei 2 metus sustiprinome savo akcinį kapitalą 0,5 mlrd. eurų, listinguodami įmonę ir ją pritraukdami. Labai gerai atsimenu diskusijas su vyriausybės nariais ir su kitais ekspertais, kam reikėjo tos emisijos ir kodėl reikėjo iš užsienio pritraukti 0,5 mlrd. eurų“, – savo poziciją argumentavo jis.

„Ignitis grupė“ vadovo teigimu, papildomos lėšos buvo pritrauktos vietiniams elektros gamybos pajėgumams plėtoti siekiant sumažinti energetinę Lietuvos priklausomybę nuo importo. Jis akcentavo, kad be šių lėšų, atlaikyti dabartinės krizės šoką būtų buvę gerokai sunkiau.

„Ar galime viską daryti tik skolos sąskaita? Per plauką, bet jei per šimtmetį, dešimtmetį, kai mes plėtosime tuos investicinius projektus, įvyks nors viena krizė – per 10 metų, tikėtina, bus nors viena – mes be sustiprinto kapitalo negalėsime gyventi“, – aiškino D.Maikštėnas.

„Jei nebūtume pritraukę to 0,5 mlrd. eurų, dabar būtume labai, labai blogoje situacijoje“, – tikino didžiausio nepriklausomo ir visuomeninio energijos tiekėjo vadovas.

Praėjusią savaitę „Ignitis grupė“ paskelbė savo finansinius rezultatus: įmonės apyvartinis kapitalas per pirmąjį šių metų pusmetį nuo 326,1 mln. eurų pakilo iki 812,5 mln. eurų, skola išaugo iki 1,2 mlrd. eurų.

Kaip tuomet teigė D. Maikštėnas, dėl išaugusio apyvartinio kapitalo, grupėje fiksuotas „rekordinis“ neigiamas laisvųjų pinigų srautas (-247,2 mln. eurų).