 „Ignitis gamybos“ vadovė: Kruonio HAE neturi kompetencijų ir įgaliojimų šalinti grėsmes

„Ignitis gamybos“ vadovė: Kruonio HAE neturi kompetencijų ir įgaliojimų šalinti grėsmes

2026-09-15 11:37
Lukas Juozapaitis (BNS)

NATO misijos Lietuvoje naikintuvams antradienio naktį Kaišiadorių rajone, netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (HAE) numušus droną, elektrinę valdančios valstybės valdomos bendrovės „Ignitis gamyba“ vadovė Asta Sungailienė sako, kad jėgainė turi tvarką, kaip veikti grėsmės atveju, tačiau nėra pajėgi pati ją pašalinti.

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Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė
Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė / J. Kalinsko / BNS nuotr.

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„Turime algoritmą, kaip užtikrinti nepertraukiamą gamybą, darbuotojų saugumą, bet neturime nei kompetencijų, nei įgaliojimų imtis priemonių prieš vienokius ar kitokius grėsmės elementus“, – LRT radijui antradienį sakė A. Sungailienė.

Anot jos, elektrinėje įrengta antidroninė sistema: „Elektrinė turi antidroninę sistemą, mano žiniomis, tarnybos atitinkamai reaguotų ir skelbtų tokio lygio pavojus, kokie būtų būtini.“

BNS rašė, kad antradienio naktį iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusį droną Kaišiadorių rajone numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai.

„Ignitis gamybos“ vadovės teigimu, dronas nukrito maždaug 5 kilometrų atstumu nuo Kruonio HAE.

Tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, Lietuvoje per pastaruosius mėnesius buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų, tačiau dronas virš šalies dangaus numuštas pirmą kartą. Anksčiau tai padaryta Latvijoje ir Estijoje.

Šiame straipsnyje:
Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė
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