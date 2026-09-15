„Ignitis gamybos“ vadovė: Kruonio HAE neturi kompetencijų ir įgaliojimų šalinti grėsmes

„Turime algoritmą, kaip užtikrinti nepertraukiamą gamybą, darbuotojų saugumą, bet neturime nei kompetencijų, nei įgaliojimų imtis priemonių prieš vienokius ar kitokius grėsmės elementus“, – LRT radijui antradienį sakė A. Sungailienė.
Anot jos, elektrinėje įrengta antidroninė sistema: „Elektrinė turi antidroninę sistemą, mano žiniomis, tarnybos atitinkamai reaguotų ir skelbtų tokio lygio pavojus, kokie būtų būtini.“
BNS rašė, kad antradienio naktį iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusį droną Kaišiadorių rajone numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai.
„Ignitis gamybos“ vadovės teigimu, dronas nukrito maždaug 5 kilometrų atstumu nuo Kruonio HAE.
Tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, Lietuvoje per pastaruosius mėnesius buvo skelbiami pranešimai apie galimą oro pavojų, tačiau dronas virš šalies dangaus numuštas pirmą kartą. Anksčiau tai padaryta Latvijoje ir Estijoje.
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