Į „Rheinmetall“ projektą – milijoninės investicijos

Įmonės valdyba rugpjūčio 5 dieną patvirtino atnaujintą 400 mln. eurų vidutinės trukmės obligacijų programą, skirtą šioms investicijoms, jai kredito reitingų agentūra „Fitch Ratings“ 2021 metais suteikė A reitingą.
Visos išplatintos obligacijos bus garantuotos valstybės, už naujos emisijos platinimą atsakingas „Luminor“ bankas, pranešė įmonė.
BNS anksčiau rašė, kad VIK šių metų rudenį ketina išleisti projektui finansuoti skirtą 25–50 mln. eurų obligacijų emisiją.
„Planuojama, kad 2025 metų rudenį bus išleista 25–50 mln. eurų vertės obligacijų emisija, skirta „Rheinmetall Defence Lietuva“ projektui finansuoti, (...) neviršijant bendrovei nustatyto 54,5 mln. eurų valstybės garantijų limito gynybos projektams 2025 metams (iš bendro 89,5 mln. eurų skolinimosi limito)“, – rašoma VIK 2024 metų finansinėje ataskaitoje.
Bendrovė skelbė iki šiol išleidusi skolos vertybinių popierių už 100 mln. eurų.
Pernai gruodį VIK valdyba pritarė iki 71,05 mln. eurų vertės įmonės investicijoms į „Epso-G Invest“ įsigyjant 49 proc. jos akcijų už 18,375 mln. eurų bei vėliau papildomai investuojant iki 52,675 mln. eurų.
„Epso-G Invest“ kartu su „Rheinmetall“ įgyvendinamą 260–300 mln. eurų preliminarios vertės 155 mm artilerijos amunicijos gamyklos Baisogaloje projektą numatoma užbaigti 2027 metų pradžioje.
Pagal pernai gruodį pasirašytą sutartį „Rheinmetall“ priklauso 51 proc., „Epso-G Invest“ – 48 proc., o Giraitės ginkluotės gamyklai – 1 proc. „Rheinmetall Defence Lietuvos“ akcijų.
