„Hegelmann Group“ įsigijo suskystintomis gamtinėmis dujomis varomų vilkikų

Ilgalaikis būdas tvarumui kurti

Penki suskystintomis gamtinėmis dujomis (SGD) varomi vilkikai – tik pradžia. Tikimasi, kad 2025-aisiais jie sudarys ne mažiau kaip 20 proc. viso bendrovės automobilių parko, kuriame šiuo metu yra apie 4000 vilkikų.

Kaip teigia „Hegelmann Group“ akcininkas Siegfriedas Hegelmannas, įsigyti šiuos vilkikus paskatino tvarumo siekis: „Esame vieni didžiausių vežėjų Europoje, todėl jaučiamės atsakingi už tvaresnės aplinkos kūrimą. Mums tai tarsi misija – supažindinti klientus su naujais vilkikais ir parodyti, kad jie yra ne mažiau efektyvūs nei varomi dyzeliu. Kartu tai naujas bei ilgalaikis būdas tvarumui kurti ir klientai turi galimybę prie to prisidėti.“

S. Hegelmanno teigimu, pasirinkti „Iveco Stralis 460 NP“ paskatino ilgametė šių vilkikų gamintojo patirtis, kainos ir kokybės santykis. „Ši kompanija yra SGD (LNG) technologijos pradininkė, kuri sukūrė stipriausius 460 arklio galių variklius rinkoje. Mums tai ypač svarbu, nes vilkikai įveikia ilgus maršrutus, kurie driekiasi labai įvairiomis vietovėmis, tad reikia maksimalaus variklių pajėgumo“, – paaiškina bendrovės akcininkas.

„Iveco“ atstovybės Baltijos šalims vadovas Ernestas Jakubonis šį „Hegelmann Group“ žingsnį įvardija kaip reikšmingą modernumo ženklą. „Apie šį sprendimą daug diskutavome su „Hegelmann Group“ ir neabejoju, kad ši bendrovė yra visapusiškai pasiryžusi ne tik vystyti verslą, bet ir dalytis – ji jau vykdo stambias socialines programas, remia mokyklas bei ligonines, o šis mažiau taršaus transporto pasirinkimas yra puiki ateities įžvalga. Apie tai turėtų galvoti subrendusi, gerai išmananti verslo specifiką ir savo misiją šioje Žemėje kompanija“, – dėsto E. Jakubonis.

S. Hegelmanno pastebėjimais, transporto sektoriuje po truputėlį stiprėja tvarumo tendencijos, todėl bendrovė jau dabar imasi sprendimų. „Aš, kaip akcininkas, esu atsakingas už tai, kaip mūsų veikla bus toliau vystoma, ir norėtųsi kartu su kitomis didelėmis transporto kompanijomis parodyti, kaip turėtų atrodyti mūsų ateitis. Manau, kad jei šis būdas bus tinkamas, dauguma kitų kompanijų paseks mūsų pavyzdžiu. Kasdien vilkikai važiuoja keliais ir kasdien aplinka yra teršiama. Norime parodyti, kad prekės gali būti gabenamos ekologišku būdu. Tai yra sprendimas galvoti apie ateitį“, – argumentuoja akcininkas.

Ne tik mažiau taršūs, bet ir efektyvūs

„Iveco“ atstovybės Baltijos šalims vadovo teigimu, dujomis varoma transporto priemonė 90–95 proc. sumažina išmetamų taršiųjų dalelių kiekį, palyginus su dyzeliniu varikliu, taip pat 95 proc. sumažina CO2 išmetimo kiekį naudojant biometano dujas. Tai reiškia, kad SGD kuras ne tik mažiau kenkia aplinkai, bet ir žmogaus sveikatai. Šiuo atžvilgiu jis daug švaresnis nei bet kuris kitas kuras, šiuo metu naudojamas sunkiajam transportui. Europos Sąjungoje įsigalint žaliosios energetikos reikalavimams, nuo 2030 metų automobilių CO2 tarša turės mažėti 40 proc., taigi anksčiau ar vėliau kuro alternatyvas turės persvarstyti dauguma kompanijų.

SGD technologija laikoma efektyvia tuomet, kai šios dujos kainuoja pigiau nei benzinas/dyzelis ir kai pilnu baku galima nuvažiuoti ne mažiau kaip 1200 kilometrų. Tai reiškia, kad vartotojas, šiuo atveju transporto logistikos kompanija, turi nepatirti didesnių kaštų nei naudojant įprastos rūšies vilkikus. E. Jakubonio teigimu, ilgametė „Iveco“ patirtis rodo dujinio transporto pranašumus: atlikus tyrimus pastebėta, kad SGD vilkikas naudoja iki 10–15 proc. mažiau kuro, lyginant su dyzeliniu vilkiku, o užpildytais bakais gali nuvažiuoti iki 1600 kilometrų.

Pradinės kryptys – iš Vokietijos į Prancūziją ir Italiją

Vasario viduryje „Hegelmann Group“ vadovybė lankėsi „Iveco“ centrinėje būstinėje Turine. Gamintojas pristatė kurą taupančias ir nuosavybės kainą mažinančias skaitmenines technologijas ir bandymų poligone „Hegelmann Group“ atstovai išbandė alternatyvaus kuro bei gamtą tausojančias transporto priemones. Susitikimo metu darbinės grupės analizavo tvaraus transporto įsigijimo ir bendradarbiavimo perspektyvas, automobilių parko plėtrą ir buvo perduoti užvedimo rakteliai įsigytiems 5 SGD vilkikams.

„Hegelmann Group“ automobilių parko plėtra SGD vilkikais priklausys ne tik tuo to, kaip šią paslaugą įvertins klientai, bet ir nuo SGD degalinių infrastruktūros Europoje. Joje šiuo metu vystomas tokių degalinių tinklas, jų jau dabar netrūksta Prancūzijoje, Vokietijoje ar Nyderlanduose. Lietuva kol kas neturi SGD kolonėlės, tačiau turi terminalą, kur galima atsivežti gamtines dujas ir šiomis dujomis papildyti vilkikus.

S. Hegelmannas tikisi, kad ši technologija sparčiai plis ir bendrovė galės vykdyti numatytą plėtrą, o vilkikų maršrutai drieksis per visą Europą. Kol kas šių penkių vilkikų geografinės kryptys eis per Vokietiją į Prancūziją bei Italiją, taip pat bus vykdoma keletas maršrutų atgalinėmis kryptimis. Be SGD vilkikų, šiais maršrutais tebevažiuos ir įprasti.

Žengdama ekologijos link bendrovė kartu siekia atkreipti dėmesį ir į miškų problematiką Europoje dėl sausrų bei klimato pokyčių, todėl ketina pasodinti 7000 medžių – toks skaičius darbuotojų dirba „Hegelmann Group“.

„Hegelmann Group“ veiklą pradėjo 1998-aisiais, kuomet trys broliai Hegelmannai pradėjo teikti pervežimo paslaugas visoje Europoje. 2004 metais ši bendrovė įsikūrė Lietuvoje, Kaune, o dar keturiolikoje Europos šalių įkūrė filialus.