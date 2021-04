Per gimtadienį – 20 tūkst. eurų momentinės loterijos „Už Žalgirį!“ laimėjimas

Laimingas bilietas patraukė dėmesį

Virėja dirbanti Juzefa iš Vilniaus mėgsta nusipirkti loterijos bilietų. Loterija – smagi pramoga, o Juzefa mėgaujasi kiekvienu laimėjimu, ir dviejų eurų, dešimties eurų ar 20 tūkst. eurų. Jai svarbiausias – laimėjimo džiaugsmas.

„Nusiperku po keletą įvairiausių loterijų bilietų, nes mėgstu laimėjimus. Kiekviena laimėta suma – puikiai nuteikia. Dabar jau kurį laiką sėkmę bandžiau „Už Žalgirį!“. Vis laimėdavau po keturis ar dešimt eurų, todėl ir pirkau būtent šios loterijos bilietus“, – sako laimėtoja.

Laimingą „Už Žalgirį!“ bilietą Juzefa įsigijo visiškai atsitiktinai. Stovėdama prie kasos prisiminė, kad jau seniai nežaidė momentinėje loterijoje.

„Stovėjau prie kasos ir pasižiūrėjusi į bilietų stovą pagalvojau, kad jau reikėtų nusipirkti loterijos bilietą. „Už Žalgirį!“ bilietas, kurį paėmiau, buvo šoktelėjęs į viršų, šiek tiek iškilęs virš kitų šios loterijos bilietų“, – pasakoja vilnietė.

Paklausus, ar tai galėtų būti jos sėkmės ženklas, moteris teigė, kad neturi sėkmės ženklų ar nuojautos, todėl įsigydama bilietą net nepagalvojo apie galimą laimėjimą.

Nepatikėjo iki pat laimėjimo atsiėmimo

Laimėjimą Juzefai atnešė skaičiumi „73“ pažymėtas simbolis. Pamačiusi laimėjimo dydį žaidėja nepatikėjo savo sėkme.

„Laimėjimas buvo bilieto apačioje, devintoje eilutėje iš dešimties, todėl pamačiusi laimėjimo sumą tikrai pagalvojau, kad vaidenasi. Nepatikėjau, todėl iškart ėjau bilietą patikrinti į „Perlo“ terminalą. Ten sužinojau, kad tikrai laimėjau, tačiau pardavėja negalėjo pasakyti laimėjimo sumos. Tik paskambinusi į loterijos biurą ir gavusi patvirtinimą pradėjau stipriau tikėti, jog neįtikėtinai pasisekė“, – vis dar su nuostaba sako laimėtoja.

Moteris juokėsi, kad iki pat paskutinės minutės, kol nebuvo užpildyti visi laimėjimą liudijantys dokumentai, neleido sau patikėti laimėjimu. „Buvau tokia nustebusi, jog iki paskutinės minutės negalėjau patikėti. Vis dvejojau, ar neįsivėlė kokia nors klaida“, – dalinasi žaidėja.

Negana to, kad Juzefa įsitikino savo sėkme, moteris laimingą bilietą įsigijo per savo gimtadienį. Laimėjimu buvo sunku patikėti dar ir dėl to. Moters įsitikinimu, galimybė per gimtadienį laimėti pagrindinį loterijos prizą – tikrai pasitaiko labai retai.

„20 tūkst. eurų laimėjimas ir dar per gimtadienį. Man pačiai sunku patikėti savo istorija“, – juokiasi Juzefa.

Laimėtą sumą moteris investuos į naujo būsto remontą: „Sūnus neseniai man nupirko namą, todėl laimėjimą skirsiu jo remontui. Nuostabu, kaip viskas susidėliojo. Labai džiaugiuosi!“.